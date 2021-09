Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, are un moment de sinceritate duminica seara și adimte ca PSD nu are niciun interes sa-l dea jos pe premierul Florin Cițu și sa „ușureze” sarcina USR PLUS, in contextul in care politica inseamna sa gandești „strategic”. „De ce sa-l dam noi jos pe Cițu? Sa le facem proiectul celor de la USR PLUS, sa ajutam la revenirea proiectului guvernamental USR PLUS – PNL? De ce sa fie folosit PSD ca ciocan cu care unii iși dau altora in cap?”, a comentat Dincu in emisiune la Digi24. Liderul social-democrat a punctat „foarte sincer”, ca politica presupune…