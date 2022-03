Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat marti la Digi24 ca MApN nu are de gand sa mobilizeze rezervistii sau sa trimita ordine de recrutare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Intr-un interviu acordat Digi24 , Vasile Dincu, Ministrul Apararii a declarat ca Armata Romana NU se pregateste sa mobilizeze rezervistii. Ce declara Vasile Dincu „Am primit si astazi sute de intrebari pe Facebook legat de faptul ca se recruteaza sau incepem mobilizarea sau recrutarea. Nu este cazul.…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a infirmat, marți, zvonurile potrivit carora Armata Romana se pregateste sa mobilizeze rezervistii. Acesta a dat asigurari ca MApN nu are de gand sa trimita ordine de recrutare și nici nu are planuri de mobilizare a rezerviștilor.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, marti, ca Romania poate primi peste 500.000 de refugiati, in cazul unui conflict in Ucraina, informeaza AGERPRES . „Exista mai multe estimari, dar am putea sa primim peste 500.000 de refugiati, aceasta este cifra pentru care ne-am pregatit noi…

- „Centrele militare județene au obligația de a actualiza permanent baza de date cu rezerva de mobilizare a armatei romane”, spune generalul Constantin Spinu, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii. El a negat orice legatura intre emiterea unor ordine de chemare la mobilizare și tensiunile de la…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat vineri seara, la Arad, cu privire la ultimele evolutii legate de Rusia, Ucraina si NATO, ca Federatia Rusa "incearca sa traga o noua Cortina de Fier", fiind o noua forma de impartire a sferelor de influenta, anunța Agerpres. Dincu a fost…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca nu este nevoie in acest moment sa ne pregatim pentru razboi, deoarece „nu este cazul ca Romania sa intre in razboi, asa cum uneori vedem in fake news-uri”. „Nu este cazul, si as vrea sa precizez asta pentru ca populatia…

- Noi trebuie sa privim tensiunile de la granița Ucrainei cu Federația Rusa ca pe o amenințare la adresa securitații din zona. Nu cred insa ca exista o mare posibilitate de conflict militar, care sa afecteze Romania, a spus ministrul Apararii, Vasile Dincu. „Nu exista riscul ca noi sa fim implicați in…