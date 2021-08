Stiri pe aceeasi tema

- Situația de la sectorul 1, considerat a fi cel mai bogat sector al Capitalei, se afla atat in atenția social-democraților conduși de catre Marcel Ciolacu, cat și a reprezentanților formațiunii lui Victor Ponta, Pro Romania. Cel puțin asta reiese din cel mai recent mesaj transmis de catre fostul premier…

- Marcel Ciolacu a trimis o propunere catre liderii tuturor formatiunilor politice care au participat la alegerile locale pentru Primaria Sectorului 1 al Capitalei, pentru ca acestia sa actioneze in comun din punct de vedere juridic si pentru strangerea de semnaturi in vederea demiterii primarului…

- Pe 4 martie 2014, cu o zi inaintea alegerilor pentru președinția Federației Romane de Fotbal, favoritul Gica Popescu a fost condamnat in Dosarul Transferurilor. O decizie grabita a Justiției, care a ridicat multe semne de intrebare.George Becali a dezvaluit ca noul președinte FRF este susținut din umbra…

- Fostul ministru de Interne Carmen Dan a afirmat joi, la Digi24, ca a primit cu bucurie vestea eliberarii lui Liviu Dragnea si considera ca fostul lider PSD este un om puternic, care a putut face fata acestei perioade dificile. „Am primit-o cu multa bucurie, evident. Pentru ca il cunosc pe Liviu Dragnea…

- Un sondaj CURS realizat la nivel național, in perioada 11-18 iunie 2021, ii situeaza pe președintele Klaus Iohannis, liderul PSD Marcel Ciolacu și premierul Florin Cițu in topul personalitaților politice care se bucura de cea mai mare incredere in randul electoratului. Cata incredere aveți…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a exclus intraea la guvernare cu PNL. Precizarea acestuia vine dupa o declarație facuta de Vasile Dincu, președintele Consiliului Național PSD, in care acesta menționa ca nu exclude o guvernare cu liberalii daca premierul va fi social-democrat. „Nu exista…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a subliniat faptul ca decizia partidului este „foarte clara” si ca PSD nu va face guvern cu PNL, dupa ce presedintele Consiliului National al partidului, Vasile Dincu, a exprimat o pozitie personala.

- Formatiuni remarcabile prin prisma liderilor, trei partide importante – PMP, Pro Romania si ALDE – nu au trecut pragul electoral la alegerile parlamentare din decembrie 2020. Toate sunt conduse de politicieni cu mare experienta, care au condus Romania. PMP, primul in ordinea apropierii de 5%, este condus…