Dîncu, despre schimbarea sa din funcție Ministrul Apararii Nationale , Vasile Dincu, declara ca nu se asteapta sa fie schimbat din functie, dar pentru el acest lucru nu ar fi o tragedie.„Nu ma astept sa fiu schimbat, dar pentru mine nu este o tragedie. Eu stiu ca in politica suntem vremelnici si eu stiu ca niciun mandat ministerial (…) nu este unul pentru vecie si ca atunci cand partidul care te-a propus vrea sa te retraga, este normal sa pleci. Nu este nicio problema asta, atata timp cat esti mandatat sa te duci acolo iti faci datoria”, a spus Vasile Dincu, la Prima TV. El a punctat ca nu a primit niciodata reprosuri din partea premierului… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

