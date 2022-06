Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat, marti seara, ca sunt constructive discutiile din coalitie pe tema pretului la combustibil. Ministrul afirma, insa, ca „este o aberatie” ca pretul la benzina si motorina creste, in timp ce costul barilului de petrol scade. Fii la curent cu cele mai…

- Vasile Dincu a declarat, marti seara, la Digi 24, ca discutiile despre plafonarea pretului la combustibil sunt constructive. ”Nu am participat la ultimele sedinte de coalitie pentru ca am fost plecat la Bruxelles, la NATO sau intr-o misiune externa. Stiu, insa, pentru ca discut cu colegii mei. Este…

- Propunerea Italiei privind plafonarea pretului gazelor naturale in Europa castiga sustinatori in regiune, pe masura ce statele europene o vad ca pe „singura solutie" pentru a raspunde la explozia preturilor, a declarat marti ministrul italian al Energiei, Roberto Cingolani, informeaza Bloomberg.

- “Haideti sa lamurim putin lucrurile, mai mult decat liniile de partid sau lucruri de genul. Plafonarea pretului, in acest moment, echivaleaza cu o masura suportata de la bugetul de stat luata, bineinteles, ca oamenii sa plateasca mai putin. O solutie similara, aplicata carburantilor, dupa modelul din…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a declarat, vineri, despre atacul cibernetic care a vizat, in cursul diminetii, mai multe site-uri oficiale, printre care si site-ul MApN, ca este un atac simbolic mai degraba, la o platforma exterioara, care nu are in spate nicio baza de date, iar diviziile de cybersecurity…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a transmis sambata un mesaj, cu prilejul Sfintelor Paști. „Asiguram fiecare cetațean al Romaniei ca apararea patriei noastre este in maini sigure, ca militarii noștri au fost, sunt și vor fi mereu la datorie, pentru a asigura pacea, liniștea, integritatea, unitatea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va vorbi luni, de la 19.00, in Parlamentul Romaniei, la cererea președintelui Senatului, Florin Cițu. Discursul lui Zelenski a fost confirmat de Ambasada Ucrainei in Romania. In deschiderea ședinței, Cițu va ține un discurs de trei minute, iar alte trei minute…

- Dan Vilceanu a anunțat, sambata, dupa anunțul anterior ca demisioneaza din funcția de secretar general PNL, ca pleaca și de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. „In zilele urmatoare, cand voi avea posibilitatea sa am o discutie cu domnul Nicolae Ciuca, aș vrea in urma acestei discuții…