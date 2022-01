Stiri pe aceeasi tema

- Nu va fi razboi, este clar, in care sa fie implicata Romania, spune ministrul Apararii, Vasile Dincu. El apreciaza ca nu se impune convocarea unei ședințe extraordinare a CSAT din cauza situației de la granița Ucrainei, anunța Mediafax. „Pentru cei care sunt ingrijorați - in primul rand, NATO,…

- Noi trebuie sa privim tensiunile de la granița Ucrainei cu Federația Rusa ca pe o amenințare la adresa securitații din zona. Nu cred insa ca exista o mare posibilitate de conflict militar, care sa afecteze Romania, a spus ministrul Apararii, Vasile Dincu. „Nu exista riscul ca noi sa fim implicați in…

- Se pregatesc forțele rusești pentru razboi in Ucraina? Aceasta este cu siguranța teama liderilor occidentali și a celor din Ucraina. In urma cu doar șapte ani, Vladimir Putin lua decizia de a confiscat o parte din sudul Ucrainei și a sprijinit separatiștii care au declanșat un conflict in zone mari…

- Pregatiri de razboi aproape de Romania! Rusia a adus deja armanentul greu la granița cu Ucraina. O recenta apariție a celebrelor rachete Buk ale lui Putin in drum spre linia frontului nu este de bun augur pentru discuții. In cazul in care Vladimir Putin intra in conflict armat, Ucraina trebuie sa ia…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a trimis Parlamentului Romaniei o scrisoare oficiala pentru aprobarea formala a achizitiei aeronavelor aflate in excedentul Fortelor Aeriene Regale Norvegiene.Suma totala a achizitiei este de 454 de milioane de euro fara TVA - 354 de milioane sunt pentru procurarea…

- Tensiunile dintre Rusia si Ucraina pun in pericol inclusiv siguranta Romaniei. O recunoaste chiar Vasile Dincu, ministrul Apararii. Ucraina si Occidentul au denuntat in ultimele saptamani concentrarea unor efective de aproape 100.000 de soldati rusi la frontiera ucraineana, generand temeri cu privire…

- Rusia reprezinta in acest moment o amenințare pentru intreg spațiul estic la NATO, inclusiv pentru Romania, in contextul actualelor tensiuni cu Ucraina, dar Alianța Nord-Atlantica este pregatita și are scenarii și planuri pentru orice situație, a declarat noul ministru al apararii, social-democratul…

- Presedintele Centrului pentru Statregii de Aparare din Ucraina, Andriy Zagorodnyuk, fost ministru al Apararii (2019 - 2020), si diplomatul Alexander Khara, expert in afaceri externe, puncteaza pericolul pe care il reprezinta Vladimir Putin in ceea ce priveste suveranitatea Ucrainei, potrivit unui articol…