Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat joi, ca survolarea, miercuri seara, a spatiului aerian al Ungariei, Romaniei si Bulgariei de catre o aeronava bimotor reprezinta un incident „mai degraba ciudat”, o „lebada neagra”, sustinand ca nu este „niciun motiv de ingrijorare” si ca nu a fost ceva care…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat joi, la Alba Iulia, ca survolarea, miercuri seara, a spatiului aerian al Ungariei, Romaniei si Bulgariei de catre o aeronava bimotor reprezinta un incident „mai degraba ciudat”, o „lebada neagra”, sustinand ca nu este „niciun motiv de ingrijorare”…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, joi, la Alba Iulia, ca incidentul de miercuri seara cu avionul care a intrat ilegal in spatiul aerian romanesc reprezinta „o lebada neagra”, un incident rar, si „mai degraba ciudat”, care nu a periclitat securitatea Romaniei.

- Vasile Dincu, ministrul Apararii, a declarat, joi, la Alba Iulia ca incidentul cu avionul care a intrat ilegal in spațiul aerian romanesc reprezinta „o lebada neagra”, un incident „mai degraba ciudat”, care nu a periclitat securitatea Romaniei, potrivit ziarului local Alba24. „Este un incident rar,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a spus ca survolarea spatiului aerian al Ungariei, Romaniei si Bulgariei de catre o aeronava bimotor reprezinta un incident "mai degraba ciudat", sustinand ca nu a fost ceva care sa pericliteze siguranta nationala.

- Autoritațile romane inca nu au aflat ce misiune avea avionul care a intrat ilegal in spațiul aerian al Romaniei. Incidentul s-a produs in dupa-amiaza zilei de 8 iunie 2022. Deputatul Nicu Falcoi, fost pilot pe avioane de lupta, a declarat, joi, intr-o intervenție telefonica la postul Digi24, ca acțiunea…

- Un avion de mici dimensiuni a alertat, aseara, miercuri, 8 iunie, aviația militara din Romania. Aeronava a venit din Ungaria deja urmarita de doua avionae de vanatoare maghiare și a fost escortata in spațiul nostru aerian de patru avion F-16 pana a ajuns in Bulgaria. In tot acest timp, cele doua…

- A fost alerta cu bomba la bordul unui avion care aparține companiei Wizz Air, in timp ce se afla in spațiul aerian romanesc. Avionul, un Airbus A321neo inmatriculat HA-LVI, efectua un zbor dinspre Georgia spre Polonia, informeaza boardingpass.ro. Piloții ar fi informat controlorii de trafic aerian despre…