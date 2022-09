Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, afirma ca achizitia de catre Romania a sistemului de aparare Iron Dome „nu este un vis”, el confirmand ca poarta discutii cu oficiali israelieni pe acest subiect. „Iron Dome este o tehnologie noua, aflata oarecum sub embargo, Statele Unite, Israelul sunt…

- Romania vrea sa cumpere sistemul de aparare antiracheta Iron Dome (Domul de Fier) al Israelului, afirma surse, in urma unei vizite, a ministrului Apararii Vasile Dincu in Israel, saptamana trecuta, iar in cazul incheierii unui contract, Romania, un stat membru NATO, ar putea sa fie primul stat membru…

- Romania vrea sa cumpere sistemul de aparare antiracheta Iron Dome (Domul de Fier) al Israelului, potrivit unor surse de la Ministerul roman al Apararii, in urma unei vizite, saptamana trecuta, a ministrului Vasile Dincu in Israel, iar in cazul incheierii unui contract, Romania,

- Investiție URIAȘA: Romania ar putea cumpara sistemul anti-rachete Iron Dome. Cat costa și cum funcționeaza Investiție URIAȘA: Romania ar putea cumpara sistemul anti-rachete Iron Dome. Cat costa și cum funcționeaza Romania vrea sa cumpere sistemul de aparare antiracheta Iron Dome (Domul de Fier) al Israelului,…

- Romania vrea sa cumpere sistemul de aparare antiracheta Iron Dome (Domul de Fier) al Israelului, potrivit unor surse de la Ministerul roman al Apararii, in urma unei vizite, saptamana trecuta, a ministrului Vasile Dincu in Israel, iar in cazul incheierii unui contract, Romania, un stat membru NATO,…

- Romania vrea sa cumpere sistemul de aparare antiracheta Iron Dome (Domul de Fier) al Israelului. In cazul incheierii unui contract, Romania ar putea sa fie primul stat membru al Uniunii Europene (UE) care cumpara acest sistem, relateaza publicația Haaretz, preluata de News.ro. Iron Dome a intrat in…

- Romania ar vrea sa achiziționeze sistemul de aparare antiracheta „Iron Dome” de la Israel, spun surse in urma vizitei ministrului roman al Apararii, Vasile Dincu, saptamana trecuta in Israel, susține publicația israeliana Haaretz.

- Consiliera lui Kelemen, Armata si SRI. Mihaela Ioana Kaitor, secretar de stat la cabinetul vicepremierului Kelemen Hunor, s-a scolit la Colegiul National de Informatii al SRI. Celalalt vicepremier al Romaniei si ministru al Transporturilor, pesedistul Sorin Grindeanu, l-a recrutat pe sotul ei, Sorin…