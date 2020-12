Barack Obama elogiază filmul Colectiv

Documentarul Colectiv a fost inclus de către președintele Barack Obama în lista cu filmele sale preferate din anul 2020.”La fel ca voi, am stat închiși în casă o perioadă îndelungată în acest an și, cum site-urile de streaming încep să șteargă linia dintre filme și seriale, am ales ca anul acesta să… [citeste mai departe]