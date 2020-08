Social-democratul Vasile Dincu, presedinte interimar al Consiliului National al PSD, a declarat ca pentru partid congresul extraordinar organizat sambata in format online poate fi considerat "congresul ultimei sanse" si si-a exprimat speranta ca dupa vot, impreuna cu ceilalti colegi, vor reusi sa dea PSD "o noua directie". "Trebuie sa recunoastem ca PSD a trecut printr-o criza. Au pierdut in trei ani de zile electoratul pe care-l aveau si, evident, am putea sa spunem ca acest congres este (...) congresul ultimei sanse. Sper ca astazi vom reusi, impreuna cu colegii nostri din tara, sa dam partidului…