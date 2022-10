Stiri pe aceeasi tema

- „Așa-zisul intelectual PSD nu prea are proprietatea termenilor, probabil a vrut sa zica montaj. Trebuie demis, e decuplat”, spune purtatorul de cuvant al USR, Ionuț Moșteanu, in replica la declarația lui Vasile Dincu, ministrul Apararii, care a acuzat o „montura userista”. Vasile Dincu trebuie demis,…

- Scandal la nivel inalt, in jurul declarațiilor facute de ministrul bistritean Vasile Dancu. Nu este primul scandal, dar se ia in discuție la modul cel mai serios demiterea ministrului Apararii din Guvernul Ciuca. Acesta a declarat ca Ucraina ar trebui sa negocieze o pace cu Rusia. Declarațiile sale…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, e pe cale sa fie schimbat din funcție, susțin surse bine informate din PSD pentru Libertatea, in urma declarațiilor facute pe tema modului in care s-ar putea ajunge la pace in Ucraina. Președintele Iohannis i-a spus, ironic, sa citeasca revista presei, iar Dincu este…

- ​​Declaratiile lui Vasile Dincu despre negocierile cu Rusia sunt pe cale sa-i puna punct mandatului de ministru al Apararii. La revenirea in tara de la reuniunea NATO de la Bruxelles, premierul Nicolae Ciuca ar urma sa-i ceara demisia din Guvern, au declarat pentru HotNews.ro, surse din Coalitie. Potrivit…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi ca trebuie sa aiba „o discuție cat se poate de deschisa” cu ministrul Apararii, Vasile Dincu, dupa ce va reveni in țara, pe tema opiniei sale ca „razboiul din Ucraina va mai continua” și ca „singura sansa a pacii poate sa fie negocierea cu Rusia”. „Il aștept pe…

- Ce ar face ministrul apararii Vasile Dincu daca Rusia ar ocupa Republica Moldova, se intreaba gazetarul Cristian Tudor Popescu intr-un articol din Republica in care remarca ultimele controverse in care este implicat demnitarul roman. Reacțiile vin dupa ce ministrul Dincu a spus ca NATO ar trebui sa…

- Dupa ce ministrul Apararii, Vasile Dincu, a precizat ca singura șansa a pacii poate sa fie negocierea cu Rusia”, premierul Romaniei a spus ca il așteapta la o discuție. Premierul a fost intrebat daca ia in calcul remanierea ministrului apararii, Vasile Dincu. „Il aștept pe domnul ministru sa revina…

- Obiectivul si sarcina noastra este de a amplifica vocea Uniunii Europene si de a spori influenta acesteia, a declarat presedintele ungar Katalin Novak, miercuri, la Bucuresti, la conferinta de presa sustinuta impreuna cu presedintele roman Klaus Iohannis. Intrebat de presa, seful de stat din Ungaria…