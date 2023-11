Stiri pe aceeasi tema

- sau Memorialul cvasi-pangramatic al primei vizite a autorului (A. D. MCMLXXIII) la Ionathan X Uranus, alias Parintele M. Avramescu din Jimbolia Hartularul huzurea-n hrisoave, haidoma harciogului hapsan. Fara habar de hrean, hrib sau hamei, de holdele de hrisca fara haturi sau de horticultura hidrofila,…

- (Doamnei Mona Donici) Ar fi fost regele boemei (in Timisoara, evident), daca aceasta demnitate ar mai fi fiind ce-a fost candva. Confratii nostri sunt, in genere, pragmatici, aferati, fara apetit pentru gratuitate, pentru „degeaba”-ul caruia, mai toti, au sa-i prefere un lung sir de job-uri. Or,…

- Constand in doua boturi de bravi aligatori (acrilici), imaginea de dedesubt aduce a niste incaltari usor scalciate. – O fi oleaca antiecologic, dar (si) mie-mi plac crocodilienii ca articole de marochinarie! Șerban FOARȚA este un mare poet, critic literar, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor…

- Jucat-am nu putine roluri de-a lungul indelungii mele cariere de actor dramatic. Unele, fara importanta: usier la Curtea de Justitie; pedel cu sapca, eghileti, lampasuri rosii, plus fireturi, in pragul usilor turnante ale mai multor cazinouri (in comedii bulevardiere); ca si, nu mai putin, valet,…

- Persista, in privinta mea, o impresie, cvasi-falsa, si anume ca poeziile-mi „nu poarta nici urma de [element] «biografic»”. (Am transcris din nu mai stiu ce critic.) Autobiograficul, ce-i drept, nu se prea vede, nu apare, – insa transpare in subtext. Ba, cateodata, chiar la suprafata. Ei bine, in secventa…

- Toate limbile au, probabil, o zi a lor in care se joaca de-a v-ați ascunselea pe dinlauntrurile maternei lor rostiri și rostuiri. Și, precum frumoasele curtezane ale lui Tițian, iși piaptana indelung pletele in oglinda minunandu-se de matasea aurie si inmiresmata a parului lor neimpletit inca in complexele…

- Lui STEFAN MANASIA… ♦ Daca-i accepta pe apicultori, – albinelor, ecologistii le displac. In satul Nagylok din districtul Fejer din Ungaria, un grup de 330 de iubitori ai naturii si-ai culorii verzi, au avut ocazia sa cunoasca filantropia dragilor himenoptere atunci cand, incalcandu-li-se arealul, li…

- Eram in trecere, Iar Carmen (firește Secere) Mi-a dat in dar, Trei mere parmen… S. F. - Draga mea Carmen, in poezia ta „Cuib", se aude „numai strigatul cositorului"... Spune-mi, te rog, ce-i „cositorul" asta ? Scuza-mi, rogu-te, ignoranta! Carmen - Dragul meu Șerban, cositor este un argint topit.…