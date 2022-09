Stiri pe aceeasi tema

- [Domnului Radu Cosasu] Un blog de locuinte, cvasivechi, cu cca 90 de blogatari. La et. V, ap. 24, un elev se chinuie sa-nvete, la istorie, despre asa-zisa Blogada a Post-ul DINCOLO DE RIMELARI – Șerban FOARȚA – Primavara, intr-un blog de gheața! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- – Ada? Care Ada? – Cum care Ada? Ada! – Ada?! – Ei bine, Ada! – A, da, domnule, Ada! – Asa, da! Nu-i asa? – Ba da, asa e: Post-ul DINCOLO DE RIMELARI – Șerban FOARȚA – Ada MILEA apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- De la o vreme, eram tot mai zinguratici. Zambata, plecam in week-end, zinguri. Ne erau dragi aceste zambete zenine. Nu zdadeam decat pe iarba verde, pe pajistea cea mai zuava. Post-ul DINCOLO DE RIMELARI – Șerban FOARȚA – S/Z apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul social democrat, Radu Popa a publicat, recent, pe pagina sa de Facebook o analiza a comportamentului principalilor producatori de gaz care activeaza pe piața romaneasca. Aceștia amana exploatarea sau Post-ul Radu Popa, o analiza a comportamentului principalilor producatori de gaz din piața…

- Ploiești, 26 iulie – Pe 28 iulie, Minelli iși invita toți fanii la un super concert live sus pe terasa Ploiești Shopping City, incepand cu orele 20:30. Participanții se vor Post-ul Great times și muzica live cu Minelli sus pe terasa Ploiești Shopping City apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Jocurile de noroc constituie una dintre cele mai dinamice industrii, progresul fiind vizibil „cu ochiul liber”. Este suficient sa faci o comparație intre ce oferea un cazinou online in anul Post-ul Tendințe din lumea cazinourilor online care vor fi implementate in viitorul apropiat apare prima data…

- Clubul Respect Gym Gaești va organiza „Confruntarea Titanilor”, o competiție care va avea loc la Sala Polivalenta din Targoviște, in data de 22.07.2022, de la ora 19:00. Gala de kickbox Post-ul KICKBOXING: Confruntarea Titanilor revine la Targoviște in cursul acestei saptamani apare prima data in Gazeta…

- COMUNICAT: „Asociatia Ecologica Floare de Colt, organizatie neguvernamentala infiintata in anul 2010, membra a Fundatiei pentru Tineret Dambovita si a Grupului de Actiune Locala „Bucegi-Leaota”, implementeaza in perioada 1-30 Post-ul Asociația „Floare de Colț” trimite 36 de copii in tabara la Padina.…