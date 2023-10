Stiri pe aceeasi tema

- „Drum lin!” a fost urarea mea adresata unei prietene care-mi dadea, prin SMS, de veste ca e la volan, spre Timisoara, dinspre malul Dunarii (albastre). Mi-am amintit, apoi, numaidecat ca, scris intr-un cuvant: DRUMLIN, e un termen (de obarsie irlandeza) care semnifica o „forma de relief cu un contur…

- Jucat-am nu putine roluri de-a lungul indelungii mele cariere de actor dramatic. Unele, fara importanta: usier la Curtea de Justitie; pedel cu sapca, eghileti, lampasuri rosii, plus fireturi, in pragul usilor turnante ale mai multor cazinouri (in comedii bulevardiere); ca si, nu mai putin, valet,…

- Persista, in privinta mea, o impresie, cvasi-falsa, si anume ca poeziile-mi „nu poarta nici urma de [element] «biografic»”. (Am transcris din nu mai stiu ce critic.) Autobiograficul, ce-i drept, nu se prea vede, nu apare, – insa transpare in subtext. Ba, cateodata, chiar la suprafata. Ei bine, in secventa…

- Toate limbile au, probabil, o zi a lor in care se joaca de-a v-ați ascunselea pe dinlauntrurile maternei lor rostiri și rostuiri. Și, precum frumoasele curtezane ale lui Tițian, iși piaptana indelung pletele in oglinda minunandu-se de matasea aurie si inmiresmata a parului lor neimpletit inca in complexele…

- Lui STEFAN MANASIA… ♦ Daca-i accepta pe apicultori, – albinelor, ecologistii le displac. In satul Nagylok din districtul Fejer din Ungaria, un grup de 330 de iubitori ai naturii si-ai culorii verzi, au avut ocazia sa cunoasca filantropia dragilor himenoptere atunci cand, incalcandu-li-se arealul, li…

- Eram in trecere, Iar Carmen (firește Secere) Mi-a dat in dar, Trei mere parmen… S. F. - Draga mea Carmen, in poezia ta „Cuib", se aude „numai strigatul cositorului"... Spune-mi, te rog, ce-i „cositorul" asta ? Scuza-mi, rogu-te, ignoranta! Carmen - Dragul meu Șerban, cositor este un argint topit.…

- Dumitru Crudu este un poet și dramaturg de limba romana din Republica Moldova. Este caștigator al Concursului de dramaturgie „Cea mai buna piesa romaneasca a anului”, organizat de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) și de Fundația Principesa Margareta a Romaniei, ediția 2003. Este membru al Uniunii…

