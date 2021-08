„Dincolo de negru”, expoziție cu lucrările unui tânăr artist timișorean FOTO Expoziția „Dincolo de negru”, parte a demersului de cercetare a artistului timișorean Atila Gomboș pentru lucrarea sa de doctorat, un proces de interogare metafizica a valențelor (non)culorii, in acest caz a negrului, este gazduita in aceste zile de galeria de arta Helios. Prezența in expoziție a mai multor limbaje de exprimare artistica – fotografie, fotomontaj, […] Articolul „Dincolo de negru”, expoziție cu lucrarile unui tanar artist timișorean FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

