„Dincolo de geam vuia oceanul” Televiziile de filme difuzeaza des „Top Gun“. S-a turnat și partea a doua. Producția inițiala e un fel de „Liceenii“, in versiune americana, insa nu le ridica probleme intelectuale nici celor care sunt fideli filmelor „Pistruiatul“ și „Acțiunea Zuzuc“. Exact ca in „Liceenii“, dragostea se suprapune cu devenirea profesionala, dar totul se petrece in armata […] The post „Dincolo de geam vuia oceanul” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

