- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, care a spus ca le-a ucis pe adolescentele Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, va fi audiat in cursul zilei de luni, la Inspectoratul General al Poliției Romane.

- Mișcare incredibila in cazul Caracal! Gheorghe Dinca il va da in judecata pe avocatul Tonel Pop, conform unor surse citate de Antena3.Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, a fost audiat luni la Inspectoratul General al Poliției Romane. Avocatul Tonel Pop a susținut…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, va fi audiat in cursul zilei de luni, la Inspectoratul General al Poliției Romane, potrivit Antena3.ro.De altfel, Gheorghe Dinca și-a denunțat vecinul ca ar fi participat la violarea Luizei Melencu, dupa ce magistratii Tribunalului…

- Complicele lui Gheorge Dinca a facut declarații naucitoare in fața instanței. "Am violat eu altele, dar pe asta nu", ar fi spus acesta fara nicio remușcare, referindu-se la Luiza Melencu. Prietenul lui Dinca, Ștefan Risipiceanu, iși va petrece urmatoarele 30 de zile in spatele gratiilor.…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat, vineri seara, ca Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal, care a marturisit ca le-a omorat pe Alexandra și Luiza, negociaza cu anchetatorii, luand totul asupra lui pentru ca nimeni sa nu se atinga de familia sa.Avocatul Tonel Pop a declarat,…