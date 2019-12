Stiri pe aceeasi tema

- In celula, ucigașul a cedat și a scris cu mana lui ce le-a facut fetelor. Cea mai chinuita victima a lui Gheorghe Dinca a fost Luiza Melencu: 4 zile a supus-o unor orori greu de imaginat. Ba mai mult, și-a lasat vecinul sa o abuzeze.

- Ies la iveala detalii terifiante in cazul Caracal, cel care a ingrozit intreaga Romania. Din spatele gratiilor, Gheorghe Dinca a facut noi declarații cu privire la modul in care le-a chinuit și ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu.

- Expertul criminalist, Dan Antonescu, a punctat, la Digi24, dupa ce DIICOT a arestat un al doilea agresor in cazul Caracal care a violat-o pe Luiza Melencu, ca este un beneficiu pentru ancheta, pentru ca acesta va da anchetatorilor mai multe informații despre Gheorghe Dinca pentru a primi o pedeapsa…

- Gheorghe Dinca a fost dus, marti, de la Penitenciarul Spital Jilava la DIICOT, pentru efectuarea unei noi etape a expertizei psihiatrice. Anchetatorii au cerut ajutorul FBI in cazul Caracal pentru a putea stabili profilul psihologic al presupusului criminal.

- Este informația zilei in cazul Caracal. Astazi, Gheorghe Dinca a fost dus in fața specialiștilor care trebuie sa stabileasca daca a avut sau nu discernamant la momentul la care le-a rapit pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, dar și atunci cand, așa cum susține el, le-ar fi ucis.Avocatul…

- Anchetatorii au revenit in judetul Olt pentru a incerca sa reconstituie crimele marturisite de Gheorghe Dinca. Astazi va avea loc reconstituirea in cazul Luizei Melencu, dupa ce ieri a fost refacut traseul pe care Dinca l-ar fi parcurs in ziua in care ar fi rapit-o pe Alexandra Macesanu. Anchetatorii…