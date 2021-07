Stiri pe aceeasi tema

- In Parlamentul Romaniei au aparut adevarate dinastii. Mandatele de senatori și deputați sunt transmise catre rudele apropiate, astfel incat sa ramana in familie. Cele mai multe cazuri au aparut la parlamentarii minoritaților naționale care au practic posturile asigurate la fiecare alegeri. In cele mai…

- «Finanțistul s-a straduit sa se exprime cat mai delicat. Banilor le place tacerea, iar Fondului Monetar ii place tacerea totala. El a indemnat la imbunatațirea climatului investițional, cu aluzie fina la faptul ca, ”din cand in cand”, potențialii investitorii iși exprima ingrijorarea cu privire la situația…

- Tragedie intr-o familie de moldoveni, aflata in Germania. Copilul lor de trei ani a murit, dupa ce a cazut de la etajul 4 al unui bloc de locuit. Totul s-a intamplat in seara de 28 iunie. In acest sens, familia baiețelului cere ajutor de la oameni pentru repatrierea corpului.

- Imagini socante cu o gloata de israelieni atacand un sofer despre care au presupus ca e arab, in Bat Yam, au fost difuzate in direct miercuri noapte la televiziunea publica Kan, potrivit AFP.

- Multe persoane devin la un momendat interesate de arborele lor genealogic și vor sa afle de unde provin, dar și modul in care sunt aliniate gradele de rudenie. In primul rand, trebuie menționat faptul ca rudenia este legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca…

- "Ne-a sarit in ochii faptul ca numarul deceselor in platforma in care raporteaza doar spitalele este semnificativ mai mare decat cel din platforma in care raporteaza toata lumea, adica spitalele, medicii de familie prin DSP-uri și alte entitați. (...) LaSpitalul Colentina, diferența este de sute de…

- Rugaciunile pentru bebelușii nebotezați sunt printre cele mai importante și puternice. Pana la momentul in care acesta primește Duhul Sfant, copiii pot fi scoși din casa dupa ce i se face o rugaciune speciala, citita de preot, in fața bisericii.

- Invitata in podcastul Acasa la Maruța, Andreea Balan (36 de ani) a vorbit despre copilaria ei, despre cariera, dar și despre foștii ei parteneri de viața. Printre multe altele, solista a vorbit despre fosta relație cu artistul Keo (42 de ani). „Noi ne-am inceput relația cand eu aveam 21 de ani. Am stat…