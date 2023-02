Dinamoviștii se bat între ei pentru Liga 1! Partidă de 6 puncte între Mihalcea și Alexa Meci de care pe care maine in Crang! Buzaul lui Adi Mihalcea disputa primul joc oficial din 2023 in compania Brașovului, echipa condusa de un alt fost fotbalist la Dinamo, Dan Alexa. “Stegarii” iși joaca ultima șansa de a prinde play-off-ul! Dupa doua luni și jumatate de pauza, Liga a doua se reia cu o confruntare cu miza uriașa. FC Buzau și FC Brașov au ca obiectiv promovarea, dar pentru asta trebuie intai sa-și asigure loc in play-off. „Este o partida de 6 puncte. Daca Brașovul va pierde cu noi, matematic, nu va mai avea nicio șansa sa prinda un loc de playoff” – Adrian Mihalcea, antrenor FC… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

