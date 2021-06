Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, miercuri, ca sunt sanse foarte mari ca pana la finalul anului 2021 sa fie demarate procedurile de achizitie a serviciilor de proiectare si executie a noului stadion Dinamo, din cadrul complexului sportiv din Soseaua Stefan cel Mare. "Pentru a continua…

- Angajatorul muncitorilor uciși in apartamentul din Onești, Chimcomplex, a fost gasit vinovat de catre Inspectoratul Teritorial de Munca, a declarat avocatul Adrian Cuculis pentru Puterea.ro. Mai precis, in raportul ITM se arata ca muncitorii au suferi „un accident de munca mortal”. Mai mult, ITM a amendat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a subliniat vineri ca, in noaptea de 1 spre 2 mai, circulatia persoanelor este permisa doar in cazul participarii la slujbele religioase de Paste. „Sunt convins ca milioanele de credinciosi care vor participa la procesiunile religioase vor da dovada de echilibru,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a recomandat celor care vor sa mearga la mare in weekendul de 1 mai "sa o faca cu incredere", dar cu respectarea masurilor de protectie sanitara. "Recomand tuturor romanilor care doresc sa se deplaseze la mare pentru acel weekend sa o faca cu incredere, MAI…

- Ministrul Afacerilor Interne a declarat la Prima TV ca are o colaborare foarte buna cu șeful DSU Raed Arafat si considera ca nu este in regula faptul ca anumite persoane ii cer demisia si ii jignesc pe acesta doar pentru ca nu sunt de acord cu anumite masuri luate in timpul pandemiei. Bode a…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat ca Parlamentul va discuta in aceasta saptamana un proiect care va permite suspendarea pentru doua saptamani a activitații localurilor care sunt amendate de trei ori pentru nerespectarea regulilor impuse in pandemie. Schimbare majora la vaccinare!…