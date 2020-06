Stiri pe aceeasi tema

- "O noua calatorie... Sunt diferit astazi pentru ca am invațat sa nu ii mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am invațat sa ii iert pe ceilalți, pentru ca mi-au oferit prea mult ori prea puțin, dar mai ales sa ma iert pe mine. Au fost ani in care m-am iubit prea puțin in timp ce primeam prea multa…

- Fanii dinamovisti au cumparat peste 7.000 de bilete la meciul cu Chindia Targoviste, primul de la reluarea Ligii I de fotbal, programat sa se desfasoare, sambata 13 iunie, fara spectatori, pe stadionul din Soseaua "Stefan cel Mare", a anuntat Asociatia Suporterilor "Peluza Catalin Hildan", pe pagina…

- Jacques Albert, fratele lui Patrick Ekeng, fostul jucator dinamovist care a decedat in 2016 in urma unui stop cardio respirator in timpul unei partide cu FC Viitorul, s-a inscris in programul „Doar Dinamo Bucuresti”.Fratele regretatului fotbalist dinamovist Patrick Ekeng, Jacques Albert, a…

- Mai multe cluburi din Liga I de fotbal au solicitat, vineri, Ligii Profesioniste de Fotbal inghetarea sezonului actual pentru formatiile din play-out, in contextul pandemiei de coronavirus, astfel incat nicio echipa sa nu retrogradeze, potrivit unui document publicat pe site-ul clubului CSM Politehnica…

- Sportiva canadiana de origine romana, Bianca Andreescu, 19 ani, 6 WTA, i-a laudat pe fanii romani pentru modul in care iși incurajeaza compatrioatele la turneele de tenis.Bianca Andreescu a dezvaluit ca se simte in aceeași masura canadianca și romanca, iar faptul ca suporterii din Romania o susțin peste…

- Cornel Dinu (71 de ani), legenda lui Dinamo, a vorbit despre anumiți suporteri ai „cainilor”, pe care ii numește „suferinzi psihic”. De asemenea, „Procurorul” nu saluta dezbinarea din randul fanilor dinamoviști, imparțiți in aceasta perioada in doua mari grupari: „Doar Dinamo București” și „Asociația…

- FC Viitorul Constanta, FC Hermannstadt si Dinamo Bucuresti au obtinut victorii la scor in meciurile desfasurate joi in prima etapa a competitiei de fotbal virtual eLiga I la FIFA20, cel mai popular simulator de fotbal din lume, la care participa gameri profesionisti alesi de cele 14 cluburi din Liga…

- Dinamoviștii și-au luat „la revedere" de la Dusan Uhrin (52 de ani), care și-a reziliat luni contractul cu clubul, iar pana acum nu s-a ajuns la niciun acord concret cu vreun antrenor. Dinamo - Chindia Targoviște se joaca luni, 16 martie, de la ora 20:30. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT…