- Ministerul Afacerilor Interne si Compania Nationala de Investitii (CNI) au demarat procedurile pentru construirea noului stadion Dinamo in cadrului Complexului Sportiv din Soseaua Stefan cel Mare, se arata intr-un comunicat de presa comun al MAI si CS Dinamo, preluat de Agerpres.

- CSA Steaua si CS Dinamo au obtinut victorii categorice, sambata, in etapa a sasea din cel de-al doilea turneu al Superligii Nationale de polo pe apa, gazduit de Bazinul Olimpic din Brasov. Steaua a trecut de Crisul Oradea cu 21-4 (5-0, 7-1, 4-2, 5-1), in timp ce Dinamo a dispus de AMEFA…

- Min. 1: Startul partidei. Dinamo – CS Universitatea Craiova este cel mai tare meci al etapei a șaptea din Liga 1. Un derby intre doua echipe aflate in situații diametral opuse. Gazdele vin dupa infrangerea cu FCSB și sunt inca departe de play-off, in ciuda numeroaselor achiziții. De partea cealalta,…

- Dinamo - CS Universitatea Craiova, derby-ul etapei cu numarul 7 din Liga 1, se va disputa pe Arena Naționala, duminica, 18 octombrie, de la ora 21:30. Dinamo - Craiova e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Plus, Digi Sport și Telekom Sport. Informația a fost confirmata de Liga Profesionista…

- Marius Niculae, 39 de ani, a vorbit despre Derby de Romania, care se va juca sambata, de la 21:00. ”Ce derby? Derby cu COVID-19? FCSB e decimata... Dinamo in ultimul meci a pierdut, deci clar trebuie sa castige. Fara spectatori... ne-a obisnuit ca derby-ul sa fie cu coreografia lui Dinamo la inaltime.…

- Simona Halep joaca astazi, de la ora 15:30, finala turneului WTA Roma, de categorie Premier 5. Vor fi 1.000 de spectatori, conform reglementarilor stabilite de organizatori. Poate fi al treilea titlu consecutiv pentru Simona Halep, dupa cele obținute la Dubai și la Roma. 1-0. Break reușit de Simona…

- Dinamo a pierdut primul meci de la revenirea lui Cosmin Contra, scor 0-1 in fața Chindiei Targoviște, intr-un duel in care alb-roșii nu au avut niciun șut cadrat pe spațiul porții. Numirea lui Contra și indepartarea forțata a lui Mulțescu au fost percepute drept mutari inspirate realizate de catre noua…

- Vlad Achim (31 de ani, mijlocaș central) s-a accidentat in debutul confruntarii dintre Chindia Targoviște și Dinamo. Urmarește AICI meciul Chindia - Dinamo Fotbalistul care a evoluat ultima data pentru Viitorul a calcat greșit și nu a mai putut continua meciul de pe „Ilie Oana”. ...