Dinamo, victorie în amical. Ovidiu Burcă a debutat cu dreptul pe banca tehnică a alb-roșilor Dinamo a caștigat, in deplasare, meciul amical cu divizionara a treia CSO Plopeni, scor 2-1. Golurile roș-albilor au fost marcate de Valentin Lazar (4) și David Țone (44). Eșanu – Buleica, D. Țone, Dudea, Amzar – I. Roșu, N. Roșu – Bordușanu, Bani, V. Lazar – C. Țira au fost titulari pentru Dinamo pe stadionul din Plopeni, iar dupa pauza au mai jucat Fara, Moura, M. Dragomir, M. Zamfir, G. Crețu, Cr. Ionescu, Florescu, D. Dinu, Djegherif și Guillaume. Urmeaza meciul amical cu SC Popești Leordeni (Liga 3), miercuri, 27 iulie, in deplasare, la ora 10:00. The post Dinamo, victorie in amical. Ovidiu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

