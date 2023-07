Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Ivan surprinde dupa victoria cu Dinamo. Jucatorul Universitații Craiova a avut un mesaj direct pentru Eugen Neagoe, dupa partida cu echipa din Ștefan cel Mare. Universitatea Craiova a reușit sa caștige duelul cu Dinamo, de pe stadionul „Arcul de Triumf”. Pentru echipa din Banie au marcat Ivan…

- Alexandru Mitrița a dat recital in meciul Dinamo – Universitatea Craiova, scor 0-2, in prima etapa a Ligii 1. Revenit la gruparea din Banie, atacantul de 28 de ani a facut diferența pe stadionul Arcul de Triumf. A fost 0-0 dupa primele 45 de minute, dar meciul s-a „incins” in repriza a doua. Alexandru…

- Dupa ce a promova in Liga 1, Dinamo va continua sa joace pe stadionul „Arcul de Triumf”, arena din „Ștefan cel Mare” nefiind la standardele dorite de „caini”. Vechiul stadion al lui Dinamo ar urma sa fie demolat in perioada urmatoare și inlocuit cu o arena moderna. Marți seara, Ovidiu Burca, antrenorul…

- Razvan Zavaleanu a anuntat pe ce stadion va juca Dinamo in Liga 1. Administratorul special al „cainilor” este convins ca echipa antrenata de Ovidiu Burca va evolua tot pe stadionul „Arcul de Triumf” daca va ajunge in primul esalon. Dinamo este la un pas de a reveni in prima liga a fotbalului romanesc.…

- Dinamo a zdrobit-o pe FC Argeș, scor 6-1, in manșa tur a barajului pentru promovarea/menținerea in Liga 1. Ovidiu Burca, antrenorul „cainilor”, indeamna la calm inaintea partidei decisive. Ovidiu Burca a preluat-o pe Dinamo intr-o situație disperata. „Cainii” erau departe de play-off, nu aveau bani…

- Dinamo are meci pe arena „Arcul de Triumf”, contra Unirii Dej, apoi parcurge o serie de foc - deplasare la Galați, acasa cu CSA Steaua și deplasare la Iași - in tentativa de a prinde in extremis ultimul loc ce duce direct in Liga 1. Dinamo - Unirea Dej se joaca sambata, de la 14:45. Partida va fi liveTEXT…

- Dupa remiza cu CSA Steaua de pe teren propriu , sambata, 9 mai, echipa de fotbal Unirea Dej va avea parte de un meci in deplasare in compania formației Dinamo București. Confruntarea cu Dinamo București, din a șaptea etapa a Play-off-ului Ligii 2, este programata sambata, 9 mai, de la ora 14:45, pe…

- Antrenorul echipei Dinamo, Ovidiu Burca, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca nu stie daca meciul cu CSM Politehnica Iasi, din play-off-ul Ligii a II-a de fotbal, va fi decisiv pentru promovarea echipei sale in Superliga si ca nu vrea sa puna o presiune suplimentara in acest sens pe jucatorii…