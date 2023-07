Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a inceput sezonul cu o victorie impotriva lui Dinamo, scor 2-0. Eugen Neagoe, antrenorul gruparii oltene, aștepta mai mult de la elevii lui, dar e mulțumit de rezultat. Eugen Neagoe a remarcat atitudinea buna a adversarilor de la Dinamo. E mulțumit insa ca formația lui a pornit…

- Curtea de Apel Timișoara s-a pronunțat astazi in procesul dintre FCU Craiova și CSU Craiova pentru palmaresul fostei Știința. Decizia este una istorica: CS Universiatatea Craiova deține dreptul de proprietate asupra palmaresului sportiv al echipei istorice de fotbal Universitatea Craiova și a tuturor…

- CS Universitatea Craiova a fost invinsa de Ludogorets, scor 0-2, in al treilea amical al stagiului de pregatire din Bulgaria. Eugen Neagoe (55 de ani) considera ca a fost un test util. Eugen Neagoe are multe de pus la punct inaintea noului sezon. Antrenorul oltenilor a gasit și o serie de aspecte pozitive…

- Eugen Neagoe a fost extrem de nervos cand a fost intrebat de demisie la finalul meciului Universitatea Craiova – Sepsi 0-1. Neagoe a recunoscut ca echipa lui a facut un meci slab cu Sepsi. Eugen Neagoe, extrem de nervos cand a fost intrebat de demisie „De trei zile tot discut cu baietii, cu echipa,…

- Rapid - Universitatea Craiova 2-3. Eugen Neagoe, antrenorul oltenilor, a comentat victoria echipei sale, obținuta cu om in minus din minutul 47. Capațina a fost eliminat la scorul de 1-1, in startul reprizei secunde. Craiova a caștigat oricum și inca mai spera la locul 3, ocupat in acest moment de CFR…

- Eugen Neagoe, antrenorul echipei Universitatea Craiova, este constient, dupa intalnirea de sambata, cu Farul, ca formatia sa domina si are ocazii de gol in toate meciurile din ultimele etape, dar nu marcheaza atat cat ar trebui, scrie news.ro.„Acel gol stupid, pe care nu pot sa il descriu, a venit…

- Tehnicianul formației Universitatea Craiova , Eugen Neagoe, s-a declarat nemulțumit dupa remiza cu Farul Constanța, scor 1-1 . „Geana“ considera nedrept rezultatul final, pentru ca Știința a fost echipa mai buna. El a anunțat ca obiectivul alb-albaștrilor ramane locul 3. VEZI VIDEO! Citește și: Gica…

- Eugen Neagoe, vehement la adresa arbitrajului din Universitatea Craiova – FCSB 1-2. Antrenorul oltenilor a criticat in termeni duri modul in care a fost arbitrat duelul din Banie. In urma infrangerii cu FCSB, cei de la Universitatea Craiova au șanse mici sa mai caștige titlul, fiind la o distanța de…