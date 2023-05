Stiri pe aceeasi tema

- Robert Ion (22 de ani, mijlocaș ofensiv) a deschis scorul in meciul Poli Iași - Dinamo, in minutul 9, dupa o gafa uriașa a portarului Filip Dujmovic (24). Ce s-a intamplat? Razvan Patriche a trimis „acasa”, iar Dujmovic a vrut sa-i retrimita, din prima, stoperului in varsta de 37 de ani. Doar ca a greșit…

- Un moment neobișnuit petrecut la finalul meciului dintre Poli Iași și CSA Steaua, incheiat 5-1, a provocat zambete largi in randul microbiștilor. Totul in urma unei tentative eșuate de schimb de tricouri. Imediat dupa fluierul final, Alexandru Musi, unul dintre eroii partidei din Copou, fotbalist imprumutat…

- Dupa 0-2 cu CSA Steaua și 1-3 cu Poli Iași, Dinamo se pregatește de meciul cu Gloria Buzau, din etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 2. Gloria Buzau - Dinamo se joaca luni, 1 mai, de la 17:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport. Prima Sport și DigiSport Pentru partida de la Buzau,…

- FC Buzau i-a pus gand rau liderului la zi din Liga a II-a, pe care il intalnește maine, acasa. Steliștii vin dupa succesul cu rivala Dinamo, dar „cainii” din Crang vor sa-i razbune pe fotbaliștii din Șoseaua Ștefan cel Mare. 3 egaluri și o infrangere este bilanțul de pana acum al echipei lui Adi Mihalcea…

- Clubul Politehnica Iasi a anuntat ca echipa se va pregati la Mogosoaia pentru meciul de marti cu CSA Steaua, din play-off-ul Ligii 2.“Din cauza lipsei terenurilor practicabile din Iasi, conducerea clubului a hotarat ca echipa si staff-ul tehnic sa plece maine dimineata la Centrul National de Fotbal…

- Azi s-a jucat ultima etapa din sezonul regulat al Ligii 2, astfel ca s-au stabilit echipele care merg in play-off și play-out. Luni, de la ora 13:00, se va trage la sorți programul din play-off și play-out. CSA Steaua, Poli Iași, Oțelul, Unirea Dej, Gloria Buzau și Dinamo s-au calificat in play-off,…

- Dinamo - Poli Timișoara este meciul zilei in etapa a 19-a din Liga 2, ultima din sezonul regulat. Meciul va incepe la ora 13:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Prima Sport 1, Digi Sport și Orange Sport 1. Dinamo este pe locul 6 in acest moment, cu 30 de puncte. Victoria cu Poli Timișoara le-ar…