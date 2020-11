Stiri pe aceeasi tema

- Florin Prunea (52 de ani), fostul manager general al lui Dinamo, spune ca situația din Ștefan cel Mare se agraveaza de la o zi la alta. Dinamo e obligata sa achite restanțele financiare catre „angajații relevanți” și catre alte entitați sportive pana in ultima zi lucratoare a lunii noiembrie. In caz…

- "Ghencea - realizat 98%, Arcul de Triumf - 98%, incepem procedura de predare-primire, putem spune cu toata gura ca am recuperat din timpul pierdut si am finalizat aceste stadioane. In ceea ce priveste stadionul Rapid, cred ca in primavara va fi gata. Stadionul Rapid are un stadiu fizic astazi de…

- Tudor Guțila, fratele Danei Budeanu, cocheteaza cu meseria de impresar, iar astazi a vorbit intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor despre jucatorii pe care i-a adus in Romania. Primul fotbalist adus de impresarul Tudor Guțila in Romania a fost panamezul Armando Cooper, cel care ajungea la Oțelul…

- FCSB - DINAMO. Antun Palic, 32 de ani, este unul dintre foștii capitani ai lui Dinamo care au ramas atașați de echipa și de suporteri, apreciat la randul sau de fani, croatul vorbind și scriind foarte bine in limba romana! FCSB și Dinamo, cele mai importante echipe din Liga 1, se intalnesc de la ora…

- Dinamo n-a mai reușit de ani buni vreo performanța notabila, insa unii dintre jucatorii „cainilor” continua sa fie platiți regește. E și cazul lui Diego Fabbrini, care a ajuns sa caștige in „Ștefan cel Mare” nu mai puțin de 18.000 de euro pe luna. Daca jucatori straini precum Fabbrini sunt platiți…

- Costin Ștucan revine cu o noua ediție marca GSP Live. Gica Mihali, fostul secundul al lui Adrian Mihalcea, este invitatul GSP Live. Gica Mihali, fost antrenor secund și fost jucator la Dinamo, o sa ni se alature live, prin skype, pentru a discuta ultimele noutați legate de Dinamo, cum vede el numirea…

- Gheorghe Mulțescu nu mai este antrenorul lui Dinamo, tehnicianul de 68 de ani încheindu-și prematur cel de-al patrulea mandat din fruntea "câinilor". Trei meciuri a stat cel poreclit "Smurdul" pe banca formației din Ștefan cel Mare. Cele doua parți s-au desparțit…

- Pablo Cortacero a preluat Dinamo, dar nu a zabovit prea mult in Romania, a revenit in țara sa pentru a cauta finanțe și jucatori pentru a intari clubul din Ștefan cel Mare. Deși au aparut informații despre o oferta pentru Roberto Soldado, se pare ca Dinamo incerca sa aduca mai mulți jucatori de la Girona.…