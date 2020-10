Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo - CS Universitatea Craiova, derby-ul etapei din Liga 1, va fi arbitrat de o brigada condusa de Horațiu Feșnic, unul dintre „centralii” in voga din campionatul Romaniei. Dinamo - CS Universitatea Craiova se joaca duminica, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, considera ca adversara din etapa a 7-a a Ligii I de fotbal, Dinamo, a pierdut nemeritat ultimele doua partide, cu FCSB si UTA Arad, precizand insa ca se poate vorbi despre o anume lipsa de omogenitate in echipa lui Cosmin Contra.…

- CS Rapid Bucuresti si CSA Steaua Bucuresti, care au primit ambele titlul de campioana in sezonul trecut, suspendat de pandemia de coronavirus, a obtinut victorii cu CS Dinamo, miercuri, in primele meciuri ale Cupei Romaniei la polo pe apa feminin, in Bazinul Floreasca-Tolea Grintescu din Capitala. Steaua…

- Victor Naicu, fost antrenor al Universitatii Craiova, a prefatat pentru GdS partida Stiintei cu Poli Iasi. Disputa cu moldovenii este programata vineri, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“ si conteaza pentru etapa a 6-a din Liga 1. „Trebuie sa avem o toamna linistita“ Victor Naicu este de…

- Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 in partida de sambata seara, susținuta in compania echipei FC Voluntari și se bucura in continuare de fotoliul de lider. La final, jucatorii Științei s-au aratat bucuroși și optimiști in privința acestui sezon. „Este a patra victorie pe care am reusit sa o legam.…

- Fostul mare atacant al Universitatii Craiova si al Romaniei, Rodion Camataru, isi doreste mult ca Universitatea Craiova sa treaca de primul tur preliminar al Ligii Europa. „Cami“ este convins ca trupa lui Cristiano Bergodi nu va avea o misiune usoara in Georgia, cu Lokomotive Tbilisi, dar crede in calificare.…

- Echipa de fotbal Universitatea Craiova deplaseaza miercuri un lot de 24 de jucatori in stagiul de pregatire din Austria, potrivit paginii de Facebook a clubului, dar din delegatie lipseste antrenorul principal Cristiano Bergodi, care a fost testat pozitiv la coronavirus dupa ultimul meci de campionat.…

- Universitatea Craiova a ratat titlul, fiind invinsa de CFR Cluj, cu 3-1, iar președintele Științei, Sorin Carțu, a recunocut ca jocul oaspeților a fost mai bun. „Asta e, nu avem ce sa facem. Ne doare, dar trebuie sa ne gandim ce facem pentru ediția care vine. Pentru campionatul viitor incercam sa ne…