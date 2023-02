Stiri pe aceeasi tema

- Deși Dinamo s-a impus categoric in fața celor de la CS Blejoi (Liga 3), scor 5-0, Ovidiu Burca nu a avut parte de un final liniștit de meci. In ultimele minute de joc, dupa o intrare dura asupra atacantului Alexandru Pop, Ovidiu Burca a intrat pe teren pentru a se certa cu arbitrul partidei. Antrenorul…

- Cristi Borcea (53 de ani), fostul finanțator al lui Dinamo, a transmis ca mai mulți apropiați ar investi la Dinamo in momentul construirii noii arene din Șoseaua Ștefan cel Mare. Dinamo are mari probleme financaire. Planul de reorganizare modificat a fost inițial respins, iar Razvan Zavaleanu și Vlad…

- Disputa dintre admnistratorul special Vlad Iacob și administratorul judiciar Razvan Zavaleanu declanșata dupa ce Tribunalul București a respins Planul de reorganizare modificat imparte taberele la Dinamo. In timp ce Razvan Zavaleanu și APCH/DDB susțin varianta Apelului, formulat de altfel, Vlad Iacob,…

- Ajuns la 35 de ani, francezul Steven Thicot, fost la Dinamo intre 2013 și 2014, rememoreaza perioada petrecuta in Ștefan cel Mare, declarandu-se in continuare indragostit de București, orașul ce i-a fost casa timp de un an. Campion european cu Franța U17 acum doua decenii, „Tikito” a fost unul dintre…

- Pana la construirea unui nou stadion, fanii lui Dinamo ce mai trec prin „Groapa”, de dragul vremurilor frumoase traite acolo, au parte de o arena ce pare sa se autodemoleze. Asta inainte ca atat de așteptatele buldozere sa vina sa puna la pamant ruina actuala. Peisajul e crunt, mai rau chiar decat prezentul…

- Dinamo trebuie sa ii plateasca 40.000 de euro lui Mircea Rednic, antrenorul demis de echipa din „Ștefan cel Mare” pe 21 decembrie 2021. La doua zile dupa ce a fost demis, Mircea Rednic a solicitat achitarea drepturilor salariale restante, precum și a sumei de 32.000 de euro, reprezentand patru salarii…

- Fostul fotbalist Tibor Moldovan (40 de ani) a rememorat, la GSP Live, un episod delicat al carierei: in 2004 urma sa fie transferat de Dinamo, dar mutarea a picat dupa ce și-a lovit iubita de la acea vreme. In 2004, dupa 2 ani in care a impresionat la Apulum Alba Iulia, Tibor Moldovan urma sa faca pasul…

- Steliano Filip (28 de ani), fostul fundaș stanga de la Dinamo, a semnat cu Mezokovesd, echipa din prima liga a Ungariei. La 5 luni de la desparțirea de echipa din „Ștefan cel Mare”, fostul capitan al echipei roș-albe a semnat cu Mezokovesd, pentru doi ani și jumatate, potrivit Playsport. ...