- FCSB - FCU CRAIOVA 2-1 | Elias Charalambous (43 de ani) i-a luat apararea lui Eduard Radaslavescu (19 ani), folosit ca soluție de avarie cu FCU Craiova dupa ce Alexandru Pantea (20 de ani) și Octavian Popescu (20) au fost suspendați. CONTEXT: Așa cum GSP.ro a anunțat duminica, Eduard Radaslavescu a…

- Fostul fotbalist Giani Kirița l-a pus la zid pe Andrei Nicolescu, dupa ce a aflat ca președintele lui Dinamo ar fi stat in sauna alaturi de jucatori. Dinamo a ajuns la 9 partide fara victorie in Superliga și ocupa locul 15, cu 10 puncte, iar foștii jucatori ai „cainilor” au emoții tot mai mari cu privire…

- Constantin Anghelache (77 de ani), fost președinte la Dinamo, a dezvaluit ca Ionuț Chirila (57 de ani), fost antrenor la juniorii clubului din „Ștefan cel Mare”, a fost dorit pe banca tehnica a echipei pe vremea cand patron era Ionuț Negoița, dar cele doua parți nu au ajuns la o ințelegere. ...

- Christian Ilic, 27 de ani, a explicat suporterilor cum se vede situația de acum a lui Dinamo din interior. Croatul a marturisit ca nu a sesizat un decalaj mare intre formația de pe penultimul loc și celelalte formații, detaliind unde s-a greșit. Mijlocașul a povestit cum este el ca fotbalist și ce-i…

- Meciul dintre U Cluj și Universitatea Craiova s-a incheiat la egalitate , scor 1-1, in etapa a zecea din SuperLiga Romaniei, iar la final nemulțumirile au fost de partea trupei lui Dragoș Bon. Acesta s-a aratat extrem de nemulțumit de prestația echipei și a transmis ca oltenii ”și-au batut joc de ei…

- Cu Marius Șumudica (52 de ani) in tribune, Rapid a invins-o categoric pe Dinamo, scor 4-0. Antrenorul care spera sa ajunga pe banca alb-vișinie in acest inceput de sezon a comentat partida in exclusivitate pentru GSP.ro. Sub ochii lui Marius Șumudica, prezent in Giulești pentru a o urmari pe Rapid la…

- Constantin Grameni (20 de ani) de la campioana FCV Farul Constanța și Octavian Popescu (20 de ani) de la liderul FCSB se afla pe locul 78, respectiv 98 in clasamentul facut de CIES Football Observatory, cu talente nascute incepand din 2002 și cu potențial de a evolua in campionatele puternice ale lumii.…