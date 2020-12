Suporterii dinamovisti au anuntat ca au trecut de patru milioane de lei, bani pe care i-au strans pentru a ajuta echipa favorita, aflata intr-o grava criza financiara.

"ProgramDDB tocmai a depasit in viteza suma de 4.000.000 de lei din cotizatii, donatii, bilete, sponsorizari si licitatii. Acum un an ne apropiam de 400.000 de lei. Ni se dadeau putine sanse, dar ne-am vazut de drum. De-atunci am crescut de zece ori. Si continuam sa crestem. Si tot de milioane sunteti si atunci cand vine vorba de bilete la meci. Sold out in trei zile pentru meciul cu CFR si aproape jumatate din bilete…