- Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti a anuntat, vineri seara, ca la meciul FC Rapid – Dinamo, din Superliga, echipa oaspete nu are suporteri in tribuna deoarece fanii au refuzat sa asiste la joc dupa ce nu au fost lasati cu o coregrafie de mari dimensiuni.„Pe timpul accesului in…

- Rapid - Dinamo, meci contand pentru etapa a 8-a din campionatul Romaniei, este programat, vineri, 1 septembrie, de la ora 21:30, pe Stadionul Giulesti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Horațiu Feșnic, 33 de ani, a fost delegat la derby-ul dintre Rapid și Dinamo, in ciuda erorilor din startul ediției și a unui istoric recent cu clubul din Grant. Rapid - Dinamo (runda #8 din Superliga) se disputa vineri, in Giulești, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV pe Prima Sport…

- Rapid a emis un comunicat in care explica de ce biletele pentru meciul cu Dinamo, derby-ul rundei cu numarul 8 din Superliga, nu au fost disponibile online. Rapid - Dinamo este programat vineri, 1 septembrie, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Digi Sport 1 și Orange Sport…

- Rapid a pus azi in vanzare biletele pentru meciul cu Dinamo din etapa urmatoare. Fanii alb-vișiniilor, in special cei din provincie, sunt nemulțumiți ca nu-și pot achiziționa tichete in mediul online, serviciu disponibil doar abonaților. Duelul dintre Rapid și Dinamo se va disputa vineri, 1 septembrie,…

- U Cluj va juca la Mediaș derby-urile cu Rapid și Dinamo, dar pentru meciul cu CFR Cluj va reveni pe Cluj Arena.Stadionul ”Gaz Metan” din Mediaș va gazdui FC Universitatea Cluj pentru doua partide, cu Rapid și cu Dinamo din etapa a doua, respectiv etapa a patra din Superliga. U Cluj a fost refuzata…

- Tanarul mijlocas Rares Pop, fotbalist care a starnit si interesul Universitatii Craiova, si-a prelungit contractul cu UTA Arad . „Pustiul care a intrat rapid in inimile publicului aradean a semnat un nou contract cu UTA. Acesta se intinde pana in vara anului 2027“, a precizat, astazi, clubul aradean…

- Borja Valle la Rapid e considerat de Florin Prunea cel mai bun transfer facut in aceasta vara de o echipa din Superliga. Dupa doi ani și jumatate, mijlocașul central Borja Valle a revenit in Romania. Fostul mijlocaș de la Dinamo, autor a 5 goluri in 10 meciuri pentru formația din Ștefan cel Mare, inclusiv…