- FC Rapid a ajuns la un acord de principiu cu Cristiano Bergodi pentru postul de antrenor principal, devenit vacant dupa plecarea lui Adrian Mutu. „Briliantul“ a decis sa preia conducerea tehnica a formatiei Neftci Baku, din Azerbaidjan. Italianul de 58 de ani este asteptat luni pentru a semna contractul…

- Dupa doar un sezon in Liga a 2-a, Dinamo a reușit sa revina in Superliga, Ovidiu Burca, antrenorul echipei, este conștient de provocarile care ii stau in fața și ințelege necesitatea de a acționa rapid. Tehnicianul așteapta cu nerabdare deblocarea transferurilor și intarirea lotului pentru a se pregati…

- Viorel Moldovan, 50 de ani, e favorit sa devina noul antrenor al lui U Cluj. GSP.ro a informat in exclusivitate ca Ioan Ovidiu Sabau (55) nu va mai continua la U Cluj, așa cum și-ar fi dorit conducerea ardelenilor. Prima data, U s-a gandit la Liviu Ciobotariu și la Cristiano Bergodi, liberi dupa plecarile…

- In ultima etapa a play-off-ului, Farul Constanța s-a impus in deplasare la CFR Cluj, scor 2-1. Universitatea Craiova nu a reușit sa profite de pasul greșit facut de campioana din sezonul trecut și a pierdut pe teren propriu cu Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 1-0.

- Universitatea Craiova si-a asigurat locul al patrulea in Superliga de fotbal, dupa ce a invins-o pe Rapid Bucuresti cu scorul de 3-2 (1-1), luni seara, in Giulesti, in ultimul meci din etapa a 9-a a play-off-ului.Universitatea pastreaza sanse la locul al treilea, insa are nevoie de o victorie in ultima…

- Primul baraj pentru Conference League, FCU Craiova - FC Voluntari, a fost programat pe 26 mai, la ora 20:00. LPF a stabilit și datele manșelor tur din barajul pentru menținerea / promovarea in SuperLiga, precum și programul ultimei etape din play-off. Ultimul loc de Conference League va fi ocupat in…

- Universitatea Craiova și Farul Constanța se intalnesc sambata, 13 mai, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-o partida contand pentru etapa a 8-a din play-off-ul Superligii. Disputa din Banie este extrem de importanta pentru ambele combatante. Liderul are nevoie de un succes pentru a se…

- Etapa cu numarul 7 din play-off-ul SuperLigii s-a terminat cu victoria celor de la FCSB (3-1 vs Sepsi), iar gruparea bucureșteana continua lupta cu Farul Constanța și CFR Cluj pentru titlul de campioana a Romaniei.