Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre posibilitatea ca roș-albii sa promoveze direct in Liga 1. El a trimis un mesaj indirect catre ardelenii de la Dej pentru duelul acestora de la Galați, al carui rezultat i-ar putea ajuta pe „caini”. Dinamo trebuie sa depașeasca Oțelul cu un punct…

- Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a fost euforic la flash-interviu dupa meciul cu Oțelul, scor 2-0. Calcule pentru promovare dupa victoria lui Dinamo:Poli Iași este matematic in Liga 1. Oțelul și Dinamo sunt singurele care mai pot obține promovarea directa;Oțelul are 46 de puncte, un avans…

- Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a lansat un atac la adresa arbitrajului dupa meciul cu FC Buzau, scor 2-2. Nicolescu l-a criticat pe „centralul” Moroița, fara sa fie foarte specific. A vorbit despre faza penalty-ului comis de Ariel Lopez și a cerut galben la capitanul Buzaului, doar aceste…

- Antrenorul echipei Dinamo, Ovidiu Burca, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca nu stie daca meciul cu CSM Politehnica Iasi, din play-off-ul Ligii a II-a de fotbal, va fi decisiv pentru promovarea echipei sale in Superliga si ca nu vrea sa puna o presiune suplimentara in acest sens pe jucatorii…

- Ovidiu Burca a oferit dezvaluiri despre momentele tensionate din timpul derby-ului dintre CSA Steaua si Dinamo, incheiat cu victoria ros-albastrilor, scor 2-0. Antrenorul „cainilor” a marturisit ca cei aflati pe banca tehnica a „militarilor” au avut anumite reactii deplasate, chiar in timpul partidei…

- Andrei Nicolescu, unul dintre „stalpii” din noua conducere a lui Dinamo, a criticat arbitrajul din derby-ul cu CSA Steaua, pierdut de „caini” cu 0-2. Omul de afaceri considera ca ambele goluri ale „militarilor” au fost neregulamentare. Ovidiu Burca: „Azi nu le-am intins mana arbitrilor!” Și tehnicianul…

- Fotbalistul echipei Dinamo, Catalin Tira, a afirmat, marti, dupa infrangerea cu 2-0 suferita in partida cu CSA Steaua, ca spera ca formatia sa sa isi revina cat mai repede pentru ca obiectivul din acest an este promovarea in Superliga, potrivit Agerpres."A fost un meci destul de greu, nu am facut…

- CSA Steaua și Dinamo se vor duela marți, 18 aprilie, pe Ghencea, in etapa a 4-a din play-off-ul Ligii 2. Iar fanii „cainilor” sunt gata sa faca show. CSA Steaua - Dinamo se joaca marți, de la 19:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport Evoluțiile excelente…