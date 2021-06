Stiri pe aceeasi tema

- Florentin Petre, fost jucator important din istoria recenta a lui Dinamo, a discutat despre cererea „cainilor” de a intra intr-o noua insolvența. CONTEXT: Dinamo se zdruncina din temelii: „cainii” au cerut astazi, la Tribunalul București, intrarea in insolvența! „Atata timp cat lucrurile vor merge bine,…

- Societatea care administreaza clubul de fotbal Dinamo a solicitat, vineri, la Tribunalul Bucuresti deschiderea procedurii de insolventa, se arata pe portalul instantelor de judecata. Dosarul depus de SC Dinamo 1948 SA a fost inregistrat la Tribunalul Bucuresti vineri, 25 iunie, primul termen fiind stabilit…

- Chindia a disputat și ultimul joc din playout, cu Dinamo, printr-un scor “alb” in Ștefan cel Mare! Deși jocul nu Post-ul Chindia este liderul playout-ului, așa cum am anticipat acum 7 etape! Felicitari, baieți! Felicitari, Emil Sandoi apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Gabi Tamaș, 37 de ani, a explicat la finalul meciului Dinamo - FC Voluntari sentimentele care l-au incercat odata cu revenirea in Ștefan cel Mare in calitate de adversar. Experimentatul fundaș spune ca n-ar fi banuit ca fosta sa echipa va ajunge intr-o asemenea ipostaza. „Pacat ca am luat gol de asa…

- Ricardo Grigore (22 de ani), fundașul central al lui Dinamo, admite ca situația din Ștefan cel Mare este una complicata. „Cainii” au pierdut cu Clinceni, scor 1-3, și pot termina sezonul regulat pe loc retrogradabil. FCSB, CFR Cluj, CS Universitatea Craiova, Sepsi, Clinceni și Botoșani sunt echipele…