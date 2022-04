Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Ilfov a respins miercuri cererea de intrare in insolvența a clubului Academica Clinceni, locul 15 in Liga 1. Șansele ca ilfovenii sa obțina licența pentru sezonul urmator al Ligii 1 au fost astfel spulberate! Tribunalul Ilfov a respins pentru a doua oara cererea de intrare in insolvența…

- Recent vicecampion european cu naționala Spaniei, Gurbi vorbește despre meciul cu PSG (joi, ora 19:45), dar și despre proiectul de aici al lui Xavi Pascual, iși descrie experiențele in alte campionate și lauda gastronomia romaneasca Patru ani la Barcelona, miezul important și glorios al carierei, poleiți…

- Egipteanul Shebib Mamdouh (32 ani), pivotul de forța al lui Dinamo, este de parere ca roș-albii pot ajunge la anul in elita handbalului masculin european Shebib Mamdouh, 32 de ani, face parte din grupul select al handbaliștilor de elita din sportul romanesc. ...

- Dinamo Bucuresti a obținut a patra victorie in Grupa B din Liga Campionilor. Echipa antrenata de Xavi Pascual a invins joi, in deplasare, formatia Porto, scor 32-31. ​Campioana Romaniei la handbal masculin a acumulat 8 puncte și pastreaza șanse de calificare in optimile competiției.

- Cum s-au schimbat polii de putere la Dinamo, dupa venirea celebrului antrenor spaniol. 7 martie 2021. Joan Laporta caștiga alegerile pentru funcția de președinte la FC Barcelona. Paradoxal, victoria acestuia l-a adus pe celebrul antrenor catalan de handbal Xavi Pascual la Dinamo. Cu 61 de trofee caștigate,…

- FC Barcelona este interesata de serviciile lui Franck Kessie (25 ani), mijlocașul ivorian al celor de la AC Milan Clubul catalan pregatește de ceva vreme lotul pentru sezonul viitor, dorind sa revina in prim-planul fotbalistic dupa sezonul dezastruos din Champions League, acolo unde Barcelona a fost…

- Dinamo incearca sa scape de mai mulți jucatori intrați in dizgrația antrenorului Flavius Stoican, unul dintre ei fiind mijlocașul Michel Espinosa (28 de ani). Adus liber de contract de Mircea Rednic, francezul care a evoluat in 4 meciuri pentru alb-roșii nu va mai continua la Dinamo. Din informațiile…

- Gloria Bistrița a anunțat trei transferuri importante incepand din sezonul viitor. Trei jucatoare de naționala vor intregi lotul bistrițencelor. Clubul bistrițean a obținut semnatura coordonatorului de joc ???????????????????????????????? ????????????????????, a portarului ???????????????????????? ????????????????????????????????…