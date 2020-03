Stiri pe aceeasi tema

- Duminica s-au incheiat partidele din grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal masculin, dar si cele din barajul pentru optimile de finala, iar rezultatele au stabilit programul fazei urmatoare. In premiera, Dinamo Bucuresti va juca in optimi, iar adversara este una din cele mai titrate…

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal masculin s-a calificat, in premiera, duminica, pe teren propriu, in optimile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a invins formatia portugheza Sporting...

- *Campioana Romaniei la handbal masculin a invins sambata, in deplasare, formatia portugheza Sporting Lisabona, cu scorul de 26-25 (13-9), in mansa tur a barajului pentru optimile de finala ale Ligii Campionilor. Dinamo a dominat meciul in marea majoritate a timpului si a obtinut o victorie la limita,…

- Campioana en-titre a României la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, va întâlni formatia portugheza Sporting, în barajul pentru optimile de finala ale Ligii Campionilor. În sezonul trecut, Sporting a eliminat Dinamo exact în aceeasi faza a competitiei.Dinamo Bucuresti…

