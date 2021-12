Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Torje stie ca echipa este vinovata de situatia in care se afla clubul din Stefan cel Mare dar crede ca suporterii nu trebuie sa aiba comportamentul pe care l-au avut dupa meciul cu Mioveni (1-2) cand au oprit autocarul cu jucatori pe autostrada

- Formația din Ștefan cel Mare are probleme grave in ceea ce privește salvarea de la retrogradare, mai ales ca nu reușește sa stranga puncte nici dupa venirea antrenorului Mircea Rednic.Pentru a vedea o reacție dura cu privire la situația in care se afla Dinamo in momentul de fața, dar și cum putea fi…

- Formatia din Stefan cel Mare „fierbe“, fiind fara victorie, in Liga I, de la 2 august. Astfel, s-a speculat ca si Mircea Rednic, adus in octombrie, risca sa fie indepartat. Atat i-a trebuit antrenorului pentru a izbucni in fata presei.

- Formatia din „Stefan cel Mare“ e intr-o situatie atat de proasta, incat e nevoita sa tolereze derapajele unor fotbalisti pe motiv ca sunt peste nivelul lotului actual, unul foarte slab.

- Formatia din „Stefan cel Mare“ e intr-o situatie catastrofala din toate punctele de vedere. In campionat, ocupa penultimul loc, a intrat in insolventa in acest an, iar acum s-a declansat si un razboi al declaratiilor din care, cu siguranta, n-are cum sa iasa nimic bun.

- Gaz Metan a invins, vineri, pe teren propriu, scor 2-1, echipa Dinamo, in etapa a 12-a a Ligi I. Alb-roșii aveau speranțe mari de la partida disputata la Mediaș, dar au inregistrat al 9-lea meci la rand fara victorie in Liga 1. La finalul partidei, Steliano Filip a declarat ca alb-roșii traverseaza…

- Marius Niculae, 40 de ani, membru fara vot in Comisia Tehnica a FRF, a fost contactat de Dinamo pentru a ocupa un rol in staff-ul lui Mircea Rednic. „Sageata” a refuzat, intrucat cele doua funcții faceau obiectul unui conflict de interese. „M-au cautat cei de la Dinamo. Dar era un conflict de interese,…

- Formatia din „Stefan cel Mare“ are o singura victorie in ultimele noua partide, obtinuta in competitia KO. Doar ca ros-albii au invins atunci, cu chiu, cu vai, Ripensia Timisoara din liga a doua (1-0). Acum, misiunea lor se anunta a fi infernala!