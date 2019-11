DINAMO // S-a retras Alioșa Vojnovic, primul căpitan străin din istoria „roș-albilor” Alioșa Vojnovic (34 de ani), fostul capitan al lui Dinamo, s-a retras din cariera de jucator profesionist. S-a retras „Suleyman" La 34 de ani, și dupa o serie mai lunga de accidentari la genunchi, Alioșa Vojnovic a decis sa-și puna ghetele in cui. Croatul este primul capitan strain din istoria clubului dinamovist. Mijlocașul a bifat doar 88 de minute in actuala ediție la Kaposvari, in Ungaria. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

