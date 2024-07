Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo joaca azi ultimul amical in cantonamentul din Slovenia, cu Kryvbas. Partida are loc de la ora 18:30, liveTEXT pe GSP.ro. Partida va fi transmisa in format video pe pagina de Facebook a clubului Dinamo Dinamo - Kryvbas, live de la 18:30 Cu 8 zile inainte de primul meci din Superliga, cu CFR Cluj,…

- Cristi Manea (26 de ani) a revenit in țara, vineri, 5 iulie 2024, cu echipa, din cantonamentul din Slovenia, incantat de pasul facut, dar și suparat pe fosta sa echipa, CFR Cluj.Manea a semnat cu Rapid din postura fotbalistului liber de contract, dar diriguitorii gruparii din Gruia au incercat sa-l…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a oferit ultimele noutați din cantonamentul roș-albaștrilor. Staff-ul campioanei Romaniei e impresionat de Ștefanescu și Kiki, dar i-a transmis lui Becali ca Daniel Popa are probleme fizice. Atacantul transferat de la U Cluj pentru 300.000 de euro a fost singurul nou-venit…

- Rareș Pop (19 ani) nu va merge in cantonamentul pe care Rapid il va efectua in Slovenia, la Maribor, in perioada 23 iunie - 5 iulie. Mijlocașul va fi ocupat cu examenul de Bacalaureat. In perioada 12-19 iunie, Neil Lennon a condus un cantonament la Curtea de Argeș. Concluziile stagiului vor fi trase…

- FC Voluntari a anunțat 5 transferuri in aceeași zi. Echipa retrogradata la finalul sezonului trecut a facut și primele mutari in mercato, dupa ce l-a numit pe banca pe Claudiu Niculescu. FC Voluntari a adus 4 jucatori din Liga 2, pe Alexandru Șuteu, Daniel Toma, Florinel Mitrea și Catalin Alexe, dar…

- Reunirea lotului lui U Cluj are loc pe 17 iunie, in ziua in care Romania debuteaza la EURO 2024, cu Ucraina. Ardelenii vor efectua doua stagii de pregatire. Primul se va desfașura acasa, al doilea in Austria, unde echipa lui Ioan Ovidiu Sabau va juca 4 meciuri amicale. U Cluj se reunește pe 17 iunie…

- Dan Petrescu (56 ani) s-a aratat mulțumit de prestația elevilor sai din partida cu Farul, caștigata cu 5-1, insa subliniaza importanța achizițiilor in vederea luptei pe doua fronturi din sezonul viitor: Superliga și Europa. CFR Cluj a terminat en-fanfare sezonul de Superliga, formația din Gruia avand…

- Neluțu Varga, patronul CFR-ului, anunța o perioada de mercato foarte agitata pentru echipa din Gruia, țintind nu mai puțin de opt transferuri. Dupa cinci titluri consecutive in Superliga, CFR Cluj a cedat „coroana” de campioana in ultimele doua sezoane celor de la Farul și FCSB. Neluțu Varga anunța…