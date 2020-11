Stiri pe aceeasi tema

- Divizionara secunda ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu s-a calificat in optimile Cupei Romaniei, dupa ce a eliminat-o pe FC Argeș, ocupanta penultimului loc din Liga 1. Gorjenii s-au impus la limita, scor 1-0, in partida susținuta sambata, pe „Municipal“, in 16-imile competiției. Golul care a facut diferența…

- Formatia FCU Craiova și-a vazut visul cu ochii de a juca din nou pe stadionul „Ion Oblemenco“, dar nici de aceasta data noua arena nu i-a purtat noroc. Daca anul trecut a fost eliminata din Cupa Romaniei de Universitatea Cluj, in actuala ediție a „competiției surprizelor“ ASU Poli Timișoara i-a pus…

- Formatia Dunarea Calarasi s-a calificat in optimile Cupei Romaniei, dupa ce a invins formatia CSC Sanmartin, scor 1-0, potrivit news.ro. Unicul gol al meciului a fost marcat de Rus, in minutul 61. Celelalte meciuri din 16-imile Cupei de sambata: U Craiova 1948 SA – ASU Politehnica…

- Formatia Turris Oltul Turnu Magurele s-a calificat in optimile Cupei Romaniei, dupa ce a invins formatia Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, scor 1-0, potrivit news.ro. Unicul gol al meciului a fost marcat de Blanaru, in minutul 59. Tot sambata au loc meciurile CSC Sanmartin – Dunarea…

- Formatia Universitatea Craiova s-a calificat, vineri seara, in optimile de finala ale Cupei Romaniei, invingand in 16-imi echipa Progresul Spartac, scor 5-0, potrivit news.ro. Golurile au fost marcate de Mamut ’29, ’84, Bic ’35, Ofosu ’45 si Balasa ’57 (penalti). Citește și: Medic:…

- Petrolul – in urna echipelor cap de serie Casa Fotbalului gazduiește luni, 9 noiembrie, incepand cu ora 15:30, procedura prin care vor fi stabilite duelurile din faza șaisprezecimilor de finala ale Cupei Romaniei, ediția 2020-2021. In aceasta runda vor intra in competiție și cluburile din Liga 1, printre…

- Formatia Dinamo a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 3-1 (0-0), echipa Gaz Metan Medias, in ultimul meci al etapei a patra a Ligii I.Golurile au fost marcate de Gonzalez '48, Sorescu '74 si Camara '83 pentru Dinamo, respectiv Cardoso '88 pentru Gaz Metan. Gonzalez a deschis scorul…

- Universitatea Cluj a câștigat, luni, în deplasare, cu scorul de 1-0, partida disputata împotriva echipei Aerostar Bacau, în prima etapa a Ligii a II-a.Golul a fost marcat de Dorin Goga, în minutul 60.Rezultatele înregistrate în aceasta etapa:Comuna…