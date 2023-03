Dinamo s-a calificat dramatic în play-off-ul Ligii 2 Dinamo s-a calificat in play-off-ul Ligii 2. Jucatorii antrenați de Ovidiu Burca au remizat cu Poli Timișoara, dar au beneficiat de faptul ca rivalele directe nu au obținut victorii. Gloria Buzau si Unirea Dej s-au calificat la randul lor, duminica, in faza play-off a Ligii a II-a, dupa partidele din etapa a 19-a, ultima a sezonului regulat. Celelalte trei echipe care isi asigurasera deja prezenta in play-off sunt CSA Steaua (fara drept de promovare), Otelul Galati si Poli Iasi.Dinamo a remizat acasa, pe Stadionul ”Arcul de Triumf”, cu penultima clasata, Poli Timisoara, scor 1-1. Alb-roșii au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Bucuresti, Gloria Buzau si Unirea Dej au confirmat calculele hartiei și s-au calificat in play-off-ul Ligii a 2-a , duminica, in ultima etapa a sezonului regulat. Favorite inaintea startului ultimei runde, Unirea Dej, Gloria Buzau și Dinamo au reușit sa se califice in play-off, cu toate ca niciuna…

- Vasile Miriuța va debuta maine, 11 martie, ca antrenor al celor de la CS Minaur. In etapa cu numarul 19, CS Minaur va juca, pe teren propriu, cu FC Gloria Buzau, un meci obligatoriu de caștigat de baimareni. Mai ales daca vor sa se salveze de la retrogradare. Insa nu le va fi ușor. Va reamintim ca echipele…

- Ajunsa la final marti seara, dupa meciul Gloria Buzau – Unirea Slobozia 3-1 (3-0), penultima etapa a Ligii a II-a de fotbal a adus cateva clarificari legate de lupta pentru calificarea in play-off. Alaturi de CSA Steaua Bucuresti si Politehnica Iasi, care obtinusera viza pentru prima grupa valorica…

- Vineri, 3 martie: Otelul Galati – Csikszereda Miercurea Ciuc 1-0.Sambata, 4 martie: FC Brasov – Unirea Constanta 5-2, Progresul Spartac – CSC Dumbravita 0-0, Viitorul Pandurii Targu Jiu – CSM Slatina 0-1, Concordia Chiajna – Ripensia Timișoara 2-1, CSC Selimbar – Dinamo 1-2, Unirea Dej – Metaloglobus…

- Vineri, 3 martie – ora 17.00: Otelul Galati – Csikszereda Miercurea Ciuc.Sambata, 4 martie – ora 11.00: FC Brasov – Unirea Constanta, Progresul Spartac – CSC Dumbravita, Viitorul Pandurii Targu Jiu – CSM Slatina, Concordia Chiajna – Ripensia Timișoara; ora 12.00: CSC Selimbar – Dinamo, Unirea Dej –…

- Echipa de fotbal CS Minaur nu are fața de Liga 2, ca sa ne exprimam intr-un mod neacademic. Nu spunem noi, o spun rezultatele echipei care acum este printre ultimele din clasament, deși spera la accederea in Liga I. Un vis frumos, dar cam nerealist. In ultimul meci disputat pe teren propriu, CS Minaur…

- Joi, 23 februarie: Gloria Buzau – FC Brasov 1-1.Vineri, 24 februarie: Unirea Slobozia – CSA Steaua 2-2.Sambata, 25 februarie: Ripensia Timișoara – Unirea Dej 1-2, Metaloglobus Bucuresti – Viitorul Pandurii Targu Jiu 0-0, Csikszereda Miercurea Ciuc – Progresul Spartac 2-2, CSC Dumbravita – Politehnica…

- Joi, 23 februarie – ora 17.00: Gloria Buzau – FC Brasov.Vineri, 24 februarie – ora 16.00: Unirea Slobozia – CSA Steaua.Sambata, 25 februarie – ora 11.00: Minaur Baia Mare – Concordia Chiajna, Ripensia Timișoara – Unirea Dej, Metaloglobus Bucuresti – Viitorul Pandurii Targu Jiu, Csikszereda Miercurea…