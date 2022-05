Dunamo retrogradeaza pentru prima data in istoria de 74 de ani. Echipa a pierdut barajul cu Universitatea Cluj (1-1 astazi, 0-2 in tur), astfel ca retrogradeaza in liga secunda pentru prima data de la inființare. Liga 1 ramane, așadar, fara cel mai titrat club. „Cainii” au in palmares 18 titluri de campioana și 13 Cupe […] The post Dinamo retrogradeaza pentru prima data in istoria de 74 de ani. Momente șocante in Ștefan cel Mare appeared first on IMPACT .