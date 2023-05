Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Borcea, 53 de ani, a fost pe Arena Naționala la victoria 6-1 cu FC Argeș, vrea sa aduca investitori la Dinamo, iar fiul sau, Patrick, ofera 10.000 de euro roș-albilor. Ionuț Negoița, 49 de ani, a declarat ca se gandește la revenire, dar cel mult ca acționar minoritar. Foștii conducatori ai lui…

- Dinamo a zdrobit-o pe FC Argeș, scor 6-1, in manșa tur a barajului pentru promovarea/menținerea in Liga 1. Cristi Borcea a asistat la meci impreuna cu un investitor dornic sa vina alaturi de „caini”, Cornel Varvara. Cornel Varvara, milionar cu afaceri in domeniul energiei și al reciclarii, a asistat…

- Dinamo a spulberat-o pe FC Argeș, 6-1, in turul barajului de promovare/menținere in SuperLiga. Iulian Roșu, extrema „cainilor”, a fost ponderat și considera ca echipa sa nu e inca promovata. Roșu a numit cele mai grele momente ale „cainilor” in acest sezon, le-a mulțumit investitorilor Andrei Nicolescu…

- Dinamo - FC Argeș, turul barajului pentru menținere/promovare in Superliga. Cristi Borcea, fostul finanțatr al roș-albilor, a fost prezent pe Arena Naționala. Returul se joaca pe data de 3 iunie, de la ora 21:00, in Trivale De 11 ani nu a mai fost Borcea pe stadion la un meci al lui Dinamo. Ultima data…

- Antrenorul lui Dinamo, Ovidiu Burca, a vorbit despre barajul cu FC Argeș și despre presiunea pe care echipa o resimte, de a promova, in ciuda modului in care a inceput sezonul și a tuturor problemelor financiare de care s-a lovit clubul. Dinamo - FC Argeș va fi luni, de la 20:00, pe Arena Naționala,…

- Lucian Goian, fost fundaș central la Dinamo și campion in 2007 cu echipa din „Ștefan cel Mare”, a analizat șansele echipei lui Ovidiu Burca la barajul de promovare/menținere in Liga 1, cu FC Argeș. Dinamo - FC Argeș are loc luni, de la ora 20:30. Turul barajului se joaca pe Arena Naționala, de la 20:30,…

- Conducerea lui Dinamo a luat decizia sa inchirieze Arena Naționala pentru meciul-tur de baraj cu FC Argeș, programat lunea viitoare, de la ora 20:00. „Cainii” vor disputa prima manșa acasa, in fața propriilor fani, iar oficialii s-au orientat catre cel mai mare stadion al țarii. Din informațiile obținute…

- Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit dupa victoria cu CSA Steaua, 3-0, considerand ca echipa lui Ovidiu Burca va promova direct, la finalul acestui sezon. Calcule pentru promovarea in Liga 1:Poli Iași a promovat deja matematic de pe primul loc al ligii secunde. ...