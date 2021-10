Dinamo – Rapid 1-1, în Liga 1. Carnat a egalat în prelungiri (Video) Dinamo si Rapid au terminat la egalitate, scor 1-1, sambata seara, pe arena din Ștefan cel Mare, in derby-ul etapei a 13-a a Ligii 1. Gazdele și-au creat prima ocazie de gol in debutul partidei. Alexandru Rauta (2) si Torje (3) au fost aproape de gol, dupa doua erori ale fundașului Dragos Grigore. In min. 36, mijlocasul dinamovist Alexandru Rauta a acuzat probleme respiratorii pe teren si a fost nevoie de interventia ambulantei. Fotbalistului i s-a facut un test Covid-19 rapid, care a iesit negativ, iar in timpul reprizei secunde a fost transportat la spital pentru investigatii suplimentare. Rapid… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

