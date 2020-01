Stiri pe aceeasi tema

- In 2019, ca și in 2018, țara preferata de Romani in luna decembrie a ramas Marea Britanie (cu 23% din bilete cumparate). Pe locul doi fiind Italia cu 22% din total bilete cumparate. Pe locul trei s-a clasat Germania (14,5%), apoi Spania (9%) și Franța (6%). Prețul mediu al unui bilet a fost de 116 Euro.

- Dan Nistor iși permite sa aiba tupeu in fața lui Negoița sau a fanilor dinamoviști, intrucat a semnat jumatate din golurile ”cainilor” din acest sezon. Dan Nistor, 31 de ani, a aratat inca o data ca el este jupanul la Dinamo acum! Capitanul traiește, probabil, ultimele meciuri ale sale in Ștefan cel…

- Ionuț Negoița, patronul lui Dinamo, nu-l lasa pe Dan Nistor sa plece de la clubul pe care-l patroneaza. Reporterii GSP.ro l-au contactat pe finanțatorul „cainilor” dupa apariția zvonurilor care-l dadeau pe Dan Nistor transferat in Arabia Saudita. „Nu a fost nicio discuție despre vanzarea lui Dan Nistor…

- Helmuth Duckadam nu crede ca Gigi Becali e gata de o investiție atat de mare cat presupune achiziționarea clubului din Ștefan cel Mare si nici ca Ionut Negoița va gasi atat de repede un cumparator pentru Dinamo. Momente TERIBILE pentru Cristi Borcea in INCHISOARE. "Sufera enorm. Nu poate face…

- Viorel Catarama s-a intalnit astazi cu Ionuț Negoița. Dupa aceasta discuție, Catarama a vorbit pentru GSP.ro despre posibilul buget pe care clubul Dinamo il va avea sub conducerea sa, dar și despre obiectivul echipei din „Ștefan cel Mare”. „Cred ca Dinamo ar avea nevoie intre 3 și 5 milioane de euro…

- Nicolae Badea (71 de ani) a declarat ca ar fi interesat sa preia Dinamo, dupa ce Ionuț Negoița a afirmat ca este dispus sa vanda 51% din acțiunile clubului pentru un leu. Fostul acționar din „Ștefan cel Mare” ar dori sa revina insa doar alaturi de cineva, iar Badea a rostit doua nume importante: George…

- Ionuț Negoița a susținut o conferința de presa in care a anunțat ca va ceda clubul Dinamo in schimbul sumei de 1 leu (DETALII AICI), iar Claudiu Florica, afaceristul cu care a negociat pentru vanzarea clubului, l-a ironizat pe patronul „cainilor” și a explicat de ce au picat negocierile. „Doar un patiser-cofetar…

- Narcis Raducan, directorul sportiv al celor de la FCSB, e nemulțumit de amenda primita de clubul Dinamo dupa incidentele provocate de galeria roș-albilor la derby-ul cu FCSB din 5 octombrie, incheiat 1-1. Formația lui Ionuț Negoița a fost amendata cu 2.000 de euro dupa scandarile rasiste și xenofobe…