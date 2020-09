Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea operatorului de transport municipal Trans Bus SA anunța ca il va da in judecata pe candidatul Partidului Mișcarea Populara la funcția de primar al municipiului Buzau, fostul magistrat Constantin Florescu. Motivul, fostul magistrat a aruncat in spațiul public o informație falsa, dupa cum…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Dinamo, Cosmin Contra, a declarat, miercuri, ca salariile jucatorilor vor fi achitate in cel mai scurt timp posibil, el precizand ca situatia nu este usoara la club deoarece sunt multe datorii care ies la iveala dupa preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre…

- Dinamo a pierdut procesele cu mijlocașul Dan Nistor și cu Adrian Mihalcea, fostul antrenor al clubului, cu care ajunsese sa se judece pentru o datorie totala de 35.000 de euro. Clubul n-a achitat salariile acestea vechi, insa inregistreaza altele noi, cele mai mari din campionat. Dinamo e cel mai bogat…

- Dinamo a fost una dintre cele mai active evhipe pe piața transferurilor, iar antrenorul Cosmin Contra spune ca vrea sa mai aduca jucatori la formația alb-roșie. Dupa ce a fost preluata de Pablo Cortacero, Dinamo a prezentat 7 jucatori, iar marți seara alți trei au semnat cu echipa alb-roșie: mijlocașul…

- Spaniolii reprezentanți de Pablo Cortacero au platit ieri ultimul salariu restant pentru jucatorii lui Dinamo. Lucrurile se mișca la Dinamo. Cosmin Contra a inceput sa primeasca transferurile cerute, iar jucatorii sa iși primeasca restanțele salariale. Conform surselor GSP, Cortacero a platit drepturile…

- Dinamo a emis in aceasta dimineața un comunicat surprinzator, prin care anunța ca Gigi Mulțescu iși prelungește contractul cu Dinamo. Pablo Cortacero, noul finanțator al lui Dinamo, a incercat sa-l aduca pe Cosmin Contra, avand un antrenor spaniol ca rezerva. Azi, formația alb-roșie a emis un comunicat…

- Ionuț Negoița s-a ințeles azi cu Pablo Cortacero pentru vanzarea pachetului majoritar de acțiuni! Dinamo se pregatește sa intre in epoca spaniola, iar clubul va fi reconstruit din temelii. Pana atunci, ibericii vor avea vineri o intrevedere și cu membrii board-ului DDB in privința preluarii și a cotei…

- Fundașul francez Teddy Mezague (30 de ani), in prezent la Beroe, in Bulgaria, s-a adresat FIFA și cere despagubiri de cateva zeci de mii de euro de la Dinamo. Va mai aduceți aminte de Teddy Mezague? A jucat 4 meciuri la „caini” la finele lui 2018, apoi s-a desparțit de Dinamo, acuzand ulterior in presa…