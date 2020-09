Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a oficializat 3 transferuri in aceasta noapte. E vorba de mijlocașul Jorge Pombo (26 de ani), atacantul Guillermo Fernandez Hierro (27 de ani) și portarul Tomas Mejias Osoriu (31 de ani). Investitorii spanioli vor sa prinda neaparat play-off-ul in Liga 1. Pablo Cortacero are planuri și mai mari.…

- Dinamo continua sa transfere spanioli și a ajuns la un acord cu portarul Tomas Mejias Osorio (31 de ani), care se afla contract cu Middlesbrough, divizionara secunda in Anglia. Așa cum GSP.ro a anunțat in exclusivitate, Dinamo l-a ofertat pe Mejias Osorio, iar acum ibericul și-a dat acordul pentru a…

- Gabi Raduța, fostul șef al Academiei lui Dinamo, nu vede cu ochi buni proiectul spaniolilor conduși de Pablo Cortacero. Pablo Cortacero ii indeplinește dorințele lui Cosmin Contra. Dinamo are o campanie de achiziții fara precedent, iar antrenorul „cainilor” anunța o reforma totala și la centrul de…

- Presedintele clubului de fotbal Chindia Targoviste, Marcel Ghergu, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, ca in urma testarilor au fost depistate sapte cazuri noi de COVID-19 in cadrul lotului si al staff-ului tehnic, dar a precizat ca partida cu FC Dinamo de luni, din cadrul etapei a II-a a Ligii I,…

- Cosmin Contra (44 de ani) va fi antrenorul lui Dinamo in urmatoarele doua sezoane. „Gurița” a vorbit despre proiectul in care a fost atras de investitorii spanioli. Cosmin Contra va debuta in noul mandat la Dinamo luni, de la ora 21:00, in deplasarea da la Ploiești, contra Chindiei Targoviște. Fostul…

- Pablo Cortacero et Co urmeaza sa revina astazi sau cel tarziu miercuri in Romania, alaturi de Cosmin Contra, de noi oficiali ai clubului și de cațiva jucatori iberici. Dinamoviștii ii așteapta cu banii Pablo Cortacero urmeaza sa se intoarca astazi la București pentru a prelua Dinamo. Roș-albii il așteapta,…

- Pablo Cortacero, omul care a preluat pachetul majoritat de acțiuni de la Ionuț Negoița, este gata sa de prima lovitura la Dinamo. Investitorul spaniol vrea sa faca in cel mai scurt timp o echipa care sa se bata la titlu in Liga 1. Iar pentru asta are planuri mari pe piața transferurilor. Vrea sa aduca…

- Dinamo a emis in aceasta dimineața un comunicat surprinzator, prin care anunța ca Gigi Mulțescu iși prelungește contractul cu Dinamo. Pablo Cortacero, noul finanțator al lui Dinamo, a incercat sa-l aduca pe Cosmin Contra, avand un antrenor spaniol ca rezerva. Azi, formația alb-roșie a emis un comunicat…