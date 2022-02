Stiri pe aceeasi tema

- Partidele românești se întorc dupa pauza dintre ani, iar primele doua runde ale anului dețin o aura aproape decisiva în lupta pentru trofeul suprem.Susține-ți echipa favorita pe Betano cu cele mai bune Cote, BetCombo (pre-meci și LIVE), oferta completa de pariere și retrageri…

- Dintre echipele implicate la retrogradare, la Dinamo și la Academica Clinceni, ultimele in clasamentul Ligii 1, s-a produs cea mai mare vanzoleala de jucatori in pauza de iarna. Iar perioada de mercato este deschisa pana pe 14 februarie. Dinamo este lidera atat la capitolul plecari, cat și la veniri.…

- Tehnicianul de 45 de ani spera sa nu preia porecla lui Gigi Mulțescu dupa ce a parasit-o pe Clinceni, formație cu grave probleme financiare, a preluat Gaz Metan, unde nu-i situația roz, și a fost foarte aproape de Dinamo, dorit de Iuliu Mureșan

- Mijlocașul argentinian Juan Bautista Cascini (24 de ani) nu vrea sa ramana la Academica Clinceni și este dorit de mai multe formații din Liga 1. Rapid și Dinamo sunt pe lista. Cluburile din Liga 1 vor sa profite de situația de la Academica Clinceni. Ilfovenii mai au la dispoziție in acest moment doar…

- Academica Clinceni a invins-o pe Dinamo, scor 1-0, in etapa cu numarul 18 din Liga 1. La finalul partidei, Sabin Ilie, team managerul ilfovenilor, a vorbit dupa prima victorie a echipei sale in acest sezon de Liga 1. Academica Clinceni a obținut prima victorie a sezonului, chiar dupa desparțirea de…

- Etapa a 17-a, a doua a returului, a inceput vineri, 26 noiembrie, cu meciul dintre Dinamo și FCU Craiova, scor 0-0. Etapa mai programeaza o partida tare, CSU Craiova – FCSB, care se va juca duminica, 28 noiembrie, de la 20:30. Programul etapei 17 din Liga 1 Vineri, 26 noiembrie Ora 20.30: Dinamo – FCU…

- In direct la GSP LIVE, Razvan Zavaleanu, reprezentantul administratorului judiciar al lui Dinamo, a dezvaluit ca este in cautare unui nou investitor. Oficialul „cainilor” se afla in Dubai, unde a avut discuții cu mai multe instituiții financiare și a explicat cum poate Dinamo sa scape de Pablo Cortacero,…

- Etapa a 15-a a Ligii I, ultima a turului din sezonul regulat, este programata in perioada 5 – 8 noiembrie. Meciurile Dinamo – CFR Cluj și FC Voluntari – FCSB au fost capetele de afiș ale rundei. Programul partidelor din etapa a 15-a din Liga 1 Vineri, 5 noiembrie ora 17:30 Chindia Targoviste – Gaz Metan…